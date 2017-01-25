Balık fiyatları yükselişe geçti, Malatyalıların balığa olan ilgisi bitti. Balık fiyatlarının yükselmesinden dolayı talebin azaldığından yakınan Malatyalı balıkçılar, BUSABAH’a konuştular.

Balık fiyatlarının çok yükseldiğine dikkat çeken Abdurraman Güleç isimli balıkçı, hamsi ve istavritin fiyatının çok yükseldiğini söyledi.

BALIĞA İLGİ YOK

Balıklara olan talebin çok düştüğünü dile getiren Güleç, “Balık avı bu yıl bereketli geçmedi. Temizlenmemiş hamsi şu anda 15 TL’ye kadar çıktı. Temizlenmiş hali ise 17 TL. İstavritin temizlenmemişi 17 TL, çupra 22 TL, somon 15 TL, alabalık 12 TL, uskumru 8,5 TL. Talep bu yıl oldukça düşük. Eskisi gibi balığa talep yok. Çünkü fiyatlar oldukça pahalı. Her yıl balığa olan talep artıyor ama üretim aynı kişilerin elinde. Balık avlayanların sayısı artmıyor. Aynı zamanda denizlerde balık da az çıkıyor. Türkiye geneli ve Malatya’da vatandaşlar balığa ilgi göstermiyorlar. Mesela İstanbul’da istavritin kilosu 25 TL. Yine Malatya’da ucuz. İnşallah denizlerde balıklar bereketlenir, bollaşır. Bizler de bundan faydalanırız, vatandaşlar da bol bol balık tüketirler” ifadelerine yer verdi.

HAMSİ 7 TL’YDİ

Vatandaşların balığa ilgisiz davrandığından yakınan Murat Önler isimli balıkçı ise, “Balık fiyatları çok pahalı. Vatandaşlar balığa bu yıl ilgisiz davranıyor. Çünkü balık bu yıl denizlerde az çıkıyor. Palamut bol ve palamut küçük olan balıkları tüketiyor. Bu da doğal olarak balıkların azalmasına neden oldu ve satışlarımızı etkiledi. Balık fiyatları yüksek olduğu için ister istemiz satışlarımız az oluyor. Ama hafta sonları satışlar biraz artıyor. Bizler hamsinin kilosunu 7 TL’ye kadar sattık. Şimdi ise temizlenmemiş hamsinin kilosu 15 TL’ye kadar çıktı. Çünkü hamsi az çıkıyor ve talep de fazla. Bu nedenle de hamsinin kilosu yükseldi. Kasasını 30-40 TL’ye aldığımız hamsinin kasasını şimdi 150 TL’ye alıyoruz. Vatandaşlar balıkların kilosunu bizim yüksekten sattığımızı düşünüyorlar ama bizlere gelişi böyle. Biz bunun sebebini vatandaşlara anlatıyoruz. Ve daha sonra anlayışla karşılıyorlar” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL