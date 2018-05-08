Balığın alıcısı yok

Malatya’da balıkçı esnafları, balık fiyatlarının normal seyrettiğini ancak vatandaşın talebinin olmadığını söylediler.

FİYATLARDA DURUM

Hal Sokağı’nda balık fiyatları tezgahlara göre değişse de genel itibari ile ortalama olarak fiyatlar şu şekilde: “Uskumru 15 TL, somon 20 TL, alabalık 15 TL, kılçıksız doğal alabalık 13 TL, levrek 28 TL, çupra 28 TL, hamsi 15 TL.”

Balık fiyatlarına bakıldığında balık çeşitlerinden alabalık ve hamsi en uygun fiyattan satılırken; levrek ve çupra ise en yüksek fiyattan satılan balıklar arasında yerini alıyor.