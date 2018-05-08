Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 16°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
100146
ALTIN
180.688
DOLAR
4.2959
STERLİN
5.7976
EURO
5.0921

Balığın alıcısı yok

Malatya’da balık fiyatlarını, balığa olan talebi ve şu anda tezgahlarda hangi balık çeşitlerinin mevcut olduğunu Hal Sokağı’ndaki balıkçılara sorduk. Çeşitli açıklamalarda bulunan balıkçı esnafları, balık fiyatlarının yüksek olmadığını fakat talebin az olduğunu ifade ettiler.

Balığın alıcısı yok

Malatya’da balık fiyatlarını, balığa olan talebi ve şu anda tezgahlarda hangi balık çeşitlerinin mevcut olduğunu Hal Sokağı’ndaki balıkçılara sorduk. Çeşitli açıklamalarda bulunan balıkçı esnafları, balık fiyatlarının yüksek olmadığını fakat talebin az olduğunu ifade ettiler.

08 Mayıs 2018 Salı 13:14
Balığın alıcısı yok

Malatya’da balıkçı esnafları, balık fiyatlarının normal seyrettiğini ancak vatandaşın talebinin olmadığını söylediler.

FİYATLARDA DURUM

Hal Sokağı’nda balık fiyatları tezgahlara göre değişse de genel itibari ile ortalama olarak fiyatlar şu şekilde: “Uskumru 15 TL, somon 20 TL, alabalık 15 TL, kılçıksız doğal alabalık 13 TL, levrek 28 TL, çupra 28 TL, hamsi 15 TL.”

Balık fiyatlarına bakıldığında balık çeşitlerinden alabalık ve hamsi en uygun fiyattan satılırken; levrek ve çupra ise en yüksek fiyattan satılan balıklar arasında yerini alıyor.

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
BalıkFiyat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Şampiyonuyuz
Dünya Şampiyonuyuz
Kuru Meyvede ‘Birlikte’ Çözüm
Kuru Meyvede ‘Birlikte’ Çözüm
Altın Fiyatları Yükselişte
Altın Fiyatları Yükselişte

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim