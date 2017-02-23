Bakanlık tarafındanyapılan açıklamada, “Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Malatya’nın da içinde yer aldığı 4’üncü ve 5’inci bölge illerindeki OSB’lerde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımları 6’ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran ve sürelerden yararlandırıyoruz” denildi.



Ekonomi Bakanlığı, ‘Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklik yapılmasına dair Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin duyuru yaptı. Yapılan duyuruda söz konusu mevzuatın yayımı sonrasında özel sektörün ve Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan çeşitli düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandığı ayrıca, son karar değişikliği ile de mevcut yatırım teşvik sisteminin etkinliğinin artırılması yönünde önemli düzenlemeler gerçekleştirildiği bildirildi.

VERGİ İNDİRİMİNİ DAHA ETKİN UYGULAYACAK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, düzenlemeler şu şekilde belirtildi:

"İmalat Sanayine yönelik düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilecek bina inşaat harcamaları için KDV İadesi sağlayacak ve 2017 yılı yatırım harcamaları için Vergi İndirimini daha etkin uygulayacak. Türkiye ekonomisinde oluşturduğu katma değer, ihracat ve istihdam açısından önemli bir yere sahip olan imalat sanayine yönelik yatırımlara ivme kazandırılması amacıyla, 2017 yılında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamaları için Katma Değer Vergisi (KDV) iadesi öngörüyor. Ayrıca aynı yatırımlar için vergi indirimi desteğinde uygulanan yatırıma katkı oranlarını 2017 yılı harcamaları için 15’er puan artırıyor, vergi indirim oranlarını ve yatırım döneminde kullanılabilecek yatırıma katkı tutarının oranını yüzde 100’e çıkartarak yatırımcılarımıza ilave finansman kaynağı oluşturuyoruz.

İSTİHDAM DESTEĞİ VERECEĞİZ

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan illere taşınan yatırımlara İstihdam Desteği vereceğiz; Cazibe Merkezleri Programı içerisinde yer alan ‘Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi’ çerçevesinde taşınacak yatırımları teşvik sistemi kapsamında, taşınılan bölgeye göre değişen istihdam desteklerinden, ilave yatırım olması durumunda ise diğer vergisel desteklerden yararlandıracağız.

SOSYAL GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNACAĞIZ

Cazibe Merkezleri Programı kapsamı illerde yapılacak çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımlarını asgari yatırım şartı aramadan bölgesel olarak destekleyeceğiz. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan illerde gerçekleştirilecek çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımlarını asgari yatırım tutarı şartı aramadan yatırım yapılan bölgenin bölgesel desteklerden de yararlandırarak, başta istihdamın artırılması olmak üzere bahse konu illerin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunacağız.

SEVİYEYİ ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ

Cazibe Merkezleri Programı kapsamı 4’üncü ve 5’inci bölge illerindeki OSB’ler ile Kilis ili OSB’lerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlara 6’ncı bölge destekleri vereceğiz. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4’üncü ve 5’inci bölge illerindeki (Elazığ, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, Tunceli) OSB’lerde ve Kilis ilinde yer alan OSB’lerde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımları 6’ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran ve sürelerden yararlandırıyoruz. Böylece, işverenin üzerindeki prim ve vergi yükünü azaltıyor, daha avantajlı destek oran ve süreleri sağlayarak istihdam yoğun yatırımları bu bölgemizdeki OSB’lerde daha da özendirerek söz konusu illerimizin ekonomik ve sosyal gelişmişlik seviyesini artırmayı amaçlıyoruz.

KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTACAĞIZ

Belirli nitelikteki entegre tekstil yatırımları ile kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatını belirli bölgelerimizde bölgesel olarak destekleyeceğiz. Nihai tekstil ürünlerinin katma değerinin arttırılmasında ve üretimde verimliliğin yükseltilmesinde önem taşıyan komple yeni cinsindeki entegre iplik, dokuma ve apreleme yatırımları ile kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı yatırımlarını, belirli bölgelerde bölgesel olarak destekleyeceğiz. Yatırım teşvik belgesi kapsamında yazılımlar ile gayri maddi hak satış ve kiralamalarına da katma değer vergisi istisnası sağlayacağız. Halihazırda makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimlerinde geçerli olan katma değer vergisi istisnasına ilave olarak yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarını da katma değer vergisinden istisna tutacağız."

İHA