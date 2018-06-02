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Bakan Tüfenkci’den döviz ve faiz değerlendirmesi

Bakan Tüfenkci, döviz ve faiz üzerinden Türkiye’yi sıkıştırmak isteyenlere en güzel cevabı esnafların vereceğini vurgulayarak, “Esnaflarımız Türkiye’yi sıkıştırmaya yönelik operasyonları yakından takip ediyorlar ve Türkiye’ye sahip çıkma günü olduğunu söylüyorlar." dedi.

Bakan Tüfenkci’den döviz ve faiz değerlendirmesi

Bakan Tüfenkci, döviz ve faiz üzerinden Türkiye’yi sıkıştırmak isteyenlere en güzel cevabı esnafların vereceğini vurgulayarak, “Esnaflarımız Türkiye’yi sıkıştırmaya yönelik operasyonları yakından takip ediyorlar ve Türkiye’ye sahip çıkma günü olduğunu söylüyorlar." dedi.

02 Haziran 2018 Cumartesi 21:44
Bakan Tüfenkci’den döviz ve faiz değerlendirmesi
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kışla ve İnönü caddelerindeki esnafı ziyaret etti.

Ziyaretlerine ilişkin gazetecilere açıklama yapan Bakan Tüfenkci, esnaf kardeşleriyle bir araya geldiklerini ve 24 Haziran’da yapılacak seçimler için destek istediklerini anlattı.

Bakan Tüfenkci, ziyaretlerinin asıl amaçlarından birisinin esnafların durumunu yerinde görmek ve istişare yapmak olduğunu kaydederek, her zaman çarşı ve pazarlarda olmaya devam edeceklerini belirtti.
Ekonominin gerçek sahibinin çarşı ve pazar esnafı olduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, "Esnaf, ekonominin bel kemiği ve nabzının attığı yer. Bu anlamıyla esnafımız son günlerde döviz ve faiz üzerinden Türkiye’yi sıkıştırmaya yönelik operasyonları yakından takip ediyorlar ve Türkiye’ye sahip çıkma günü olduğunu söylüyorlar." İfadelerine yer verdi.

Tüfenkci, kredi derecelendirme ve finansal kuruluşlara 24 Haziran’da en güzel cevabın esnaf tarafından verileceğini de vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Döviz ve faiz üzerinden Türkiye’yi sıkıştırmak isteyenlere en güzel cevabı buradaki esnaf kardeşlerim verecek. Kendileri de 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durarak, gerekli cevabı sandıkta vereceklerine inanıyorlar. Biz de 24 Haziran’dan sonra, dersine iyi çalışan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde hızlı bir şekilde piyasaların iyileşmesine ve yapılan operasyonlara yönelik adımları hep beraber atacağız. Ben inanıyorum ki enflasyondaki, faizdeki, kurdaki olağan dışı yükselmeleri de durdurmuş olacağız. Kurda istikrarı sağlayarak daha öngörülebilir bir Türkiye’de insanlarımızın yatırım yapmalarını sağlayacağız."

Bakan Tüfenkci, gençlerle buluştu


Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Özel Yeni Hamle Koleji tarafından Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.
24 Haziran’da ülkenin bir yol ayrımına gideceğini belirten Bakan Tüfenkci, seçimlerin imtihan zamanları olduğunu ifade etti.

Bakan Tüfenkci, üstlerine düşen hesabı verip tekrardan milletten yetki isteyeceklerini kaydederek, "Bir dergi var orada ’Ustası olmadığın gelecek, senin değildir’ diye bir başlık var. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da büyük usta, baş usta. Ne yaparsak yapalım en iyisini yapalım." ifadelerine yer verdi.

Yarınlar için gençlerden çok umutlu olduklarını dile getiren Tüfenkci, konuşmasına şöyle devam etti:

“Hem seçme hem de seçilme yaşını 18’e indirdik. Gençlere iş, aş noktasında Türkiye’yi büyütmeye çalışıyoruz. Bir yandan da terör örgütleriyle uğraşıyoruz. Hatırlayın, Türkiye 15 Temmuz gibi bir hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. O hainler Ankara’da helikopterle düz ateş açıyorlardı. Hedef gözetmeden ateş açarak gidiyorlardı. Türkiye böyle bir hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı ve bunun faturası da ağır oldu. Hem kardeş kardeşe yan bakar oldu hem de birçok insanımız mağdur oldu. Aynı zamanda Türkiye 60 milyar lira gibi bir bedeli ödemek zorunda kaldı. Esasında bu bedel gençlerimizin geleceğinden çalınmış bir bedel. Ben öyle görüyorum ama inşallah toparladık, daha da toparlayacağız."

Seçimlerden sonra çok farklı bir Türkiye olacağını, gençlerin çabalarının ve kararlarının ülkenin geleceğini belirleyeceğini kaydeden Bakan Tüfenkci daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.
 

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Son Güncelleme: 03.06.2018 00:53
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