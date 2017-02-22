Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ihracatçıya yeşil pasaportun Bakanlar Kurulundan geçtiğini, bunların yakında dağıtılmaya başlanacağını söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakanlık Toplantı Salonu'nda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal ve beraberindeki heyeti kabul etti. Burada konuşan Tüfenkci, anayasa değişikliği ve referandum sürecinin Türkiye'nin geleceği, istikrarı ve güvenliği ile ilgili olduğunu söyledi.

EN FAZLA İŞ ADAMLARI İÇİN GEREKLİ

İstikrar ve güvenin en fazla iş adamları için gerekli olduğuna vurgu yapan Bakan Tüfenkci, "Koalisyonların ve hükümetsiz kalmanın Türkiye'de maliyetini biliyoruz. Parlamenter sistemin darbeler ürettiğini de yaşayarak gördük" ifadesini kullandı. Tüfenkci, mevcut sistemin vesayet odaklarına açık olduğunu ve milletin hakemliğini engelleyecek mayınlarla döşeli olduğunu belirterek, sistemin her zaman kriz yaratabileceğini ve manipüle edilebileceğini vurguladı.

YEŞİL PASAPORT

Sistemin bürokratik zorluklarından bahseden Tüfenkci, "2016’da alınan kararlar ancak 2017’de hayat geçirilebiliyor. İhracatçıya yeşil pasaport Bakanlar Kurulundan dün çıktı, yakında dağıtılmaya başlanacak" diye konuştu.

MESELE MEMLEKET MESELESİ

Bakan Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin hızlanması gerektiğine işaret ederek, "Bizim önümüzü görerek gitmemiz lazım. Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik durumu dikkate aldığımızda, Türkiye'nin ne kadar güçlü hükümetlere ihtiyacı olduğu anlaşılır. Bu yüzden meseleye herkesin memleket meselesi olarak bakıp gücünce koşturması gerektiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

İstihdam seferberliğine birçok kuruluşun destek verdiğini belirten Tüfenkci, bunun aslında işverene ve üretime destek olduğunu anlattı. Öte yandan, Bakan Tüfenkci, Ankara'nın ihtiyacı olan fuar alanının en kısa zamanda hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Bakanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kabulde, MÜSİAD heyeti sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.

HABER MERKEZİ