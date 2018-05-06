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Bakan Tüfenkci, Caferi İle Görüştü

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye-Irak 18. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısının son gününde Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Tüfenkci, Caferi İle Görüştü

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye-Irak 18. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısının son gününde Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

06 Mayıs 2018 Pazar 18:04
Bakan Tüfenkci, Caferi İle Görüştü

Ekonomi Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede Bakan Tüfenkci, toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Teknik heyetlerin kapsamlı şekilde ele aldıkları konuları aktaran Bakan Tüfenkci, “Irak’ın esenliği ve istikrarını kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Irak ve Türkiye’nin güvenliğini birlikte değerlendiriyoruz. Ayrıca, Irak’ın DAEŞ’le mücadelede sağladığı başarıyı takdir ediyoruz. Irak’ta 12 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenecek seçimlerin barışçıl şekilde gerçekleşmesini ve Irak ile bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, Türkiye-Irak 18. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı’nı imzaladı. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Bülent Tüfenkciİbrahim Caferi
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