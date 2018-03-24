Bakan Özlü: "Yıllık ortalama 8 OSB projesi hayata geçti"

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) 16.Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı.

Genel kurula Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel Yayan, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, çok sayıda OSB başkanı ve delegeler katıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü konuşmasında, OSB’lerin ve OSBÜK’ün Türkiye ekonomisi için önemine değinerek, “Türkiye bilimde, teknolojide ve sanayide yükseliyor. Teknolojide yükselen bir Türkiye; gümbür gümbür geliyor. Avrupa’da 7.sıraya yükseldik. AB Sanayi ürünleri listesinde yer alan 3 bin 836 ürünün, 2 bin 982’sini yani yüzde 78’ini üretebiliyoruz. 134 Milyar dolarlık sanayi ithalatımızın, 105 milyar dolar seviyesindeki kısmını ülkemizde üreteceğiz. Bu hedeften geri dönmeyeceğiz, buna muktediriz” şeklinde konuştu.

"Yıllık ortalama 8 OSB projesi hayata geçti"

Bakanlık olarak OSB’lere yaptıkları yatırımlarla ilgili bilgi veren Bakan Faruk Özlü,”1962 yılından 2002 yılı sonuna kadar geçen 40 senede, 70 adet OSB projesi, 2003 yılından, 2017 yılı sonuna kadar geçen 14 yılda, 110 adet OSB projesi tamamlanarak, sanayicimizin hizmetine sunulmuştur. 1962-2002 arasında yıllık ortalama 2 adet OSB projesi biterken, 2003-2017 arasında yıllık ortalama 8 adet OSB projesi hayata geçirilmiştir” dedi.

Bakan Özlü, KOSGEB veri tabanında 1 milyon 367 bin KOBİ bulunduğuna da vurgu yaparak, bu KOBİ’lerin 52 bininin OSB’lerde faaliyet gösterdiğini ifade etti. Özlü, “2010-2017 yılları arasında, OSB’lerdeki KOBİ’lerimize; 490 milyon lira destek sağladık. Sadece 2017 yılındaki desteğimiz 140 milyon lira seviyesine ulaştı. KOSGEB’in 15 müdürlüğü ve 4 temsilciliği OSB’ler içinde hizmet vermeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"OSBÜK kamuoyu önderi"

OSBÜK’ün bakanlık nazarında hem ciddi bir sivil toplum örgütü, hem üyelerinin vasıflarından dolayı, “Kamuoyu Önderi” niteliği taşıyan bir üst kuruluş olduğuna da dikkat çeken Özlü, “Türkiye’nin sanayileşmesi, kalkınması, büyümesi, her anlamda dünyanın en önde gelen ülkelerden biri olması yolunda OSB’lerin katkılarına inanıyoruz, güveniyoruz” şeklinde konuştu.

"Enerji maliyetleri OSB’leri tedirgin ediyor"

Genel Kurulun açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü de, Bakan Özlü’ye organize sanayi bölgelerinin taleplerini iletti. Özellikle enerji konusunda OSB’lerden yoğun talepler aldıklarını ileten Kütükcü, EPDK’nın Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nin Düzenlenmesi ile ilgili tebliğ taslağı ve BOTAŞ’ın doğalgazda yaptığı düzenlemelerin OSB’leri tedirgin ettiğini ifade etti.

Türkiye’de sanayide tüketilen elektriğin yüzde 30’unu, doğalgazın ise yüzde 50’sini OSB sanayicilerinin kullandığını kaydeden Kütükcü, şunları söyledi: “Enerji maliyetlerindeki yüksek artış sanayimizin rekabet gücünü zayıflatıyor. Enerjideki bu maliyet artışlarının büyüme üzerinde de baskı oluşturacağı açıkça ortada. Dolayısıyla sanayimizin üzerindeki enerji baskısı bir an önce alınmalı.”

"Bölge toplantıları devam edecek"

Kütükcü, tüm OSB’leri OSBÜK çatısı altında toplayan Üretim Reform paketinin yürürlüğe girmesiyle birlikte hızlı bir çalışma temposuna girdiklerine de değinerek, ”Genel kurulumuzdan bu yana, 8 ayda 4 bölgemizdeki 41 ilimizde 189 organize sanayi bölgemizle bir araya geldik. Marmara bölge toplantısıyla, başladığımız bölge istişare toplantımıza, Doğu Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgelerimizdeki OSB’lerimizle devam ettik. Bu yıl içerisinde üç bölgemizle daha bir araya gelerek, Türkiye’deki tüm OSB’lerimizle istişare etmiş olacağız” dedi.

"Kadın istihdamı artacak"

Mesleki ve teknik eğitim meselesini öncelikli çalışma alanları arasında aldıklarını da aktaran Kütükcü, bu konuda yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Kütükcü ayrıca, OSB’lerde kadın istihdamını artırmak için OSBÜK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının önümüzdeki günlerde “OSB’lerde Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin yaygınlaştırılması protokolünü imzalayacaklarına vurgu yaptı.