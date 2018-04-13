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Bakan Özlü: “Cari açığımızı kapatmak, teknolojiden geçiyor”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Türkiye’nin teknoloji açığı var. Ne zaman ki Türkiye teknoloji açığını kapatır, o zaman cari açığımızı kapatacağız. Çünkü ihracatımız ithalata dayalı ve bugün Türkiye’de ihraç...

Bakan Özlü: “Cari açığımızı kapatmak, teknolojiden geçiyor”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Türkiye’nin teknoloji açığı var. Ne zaman ki Türkiye teknoloji açığını kapatır, o zaman cari açığımızı kapatacağız. Çünkü ihracatımız ithalata dayalı ve bugün Türkiye’de ihraç...

13 Nisan 2018 Cuma 16:48
Bakan Özlü: “Cari açığımızı kapatmak, teknolojiden geçiyor”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Türkiye’nin teknoloji açığı var. Ne zaman ki Türkiye teknoloji açığını kapatır, o zaman cari açığımızı kapatacağız. Çünkü ihracatımız ithalata dayalı ve bugün Türkiye’de ihraç ettiğimiz her 100 dolarlık ürünün 58,3 doları ithal kalemlerden oluşuyor” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde İktisadi Araştırmalar Vakfı ödül töreninde konuştu. Bakan Özlü, Türkiye’nin teknoloji açığı bulunduğuna vurgu yaparak, “Ne zaman ki Türkiye teknoloji açığını kapatır, biz o zaman cari açığımızı kapatacağız. Çünkü ihracatımız ithalata dayalı ve bugün Türkiye’de ihraç ettiğimiz her 100 dolarlık ürünün 58,3 doları ithal kalemlerden oluşuyor” diye konuştu.

Türkiye’nin teknoloji üssü bir ülke olmasına odakladıklarını belirten Bakan Özlü, “Teknoloji vurgusunu her zaman yapıyoruz, bunu da yapmak durumundayız. Çünkü Türkiye’nin geleceği teknolojidedir. Bakın bizim aslında tek açığımız var. Türkiye’nin teknoloji açığı var. Ne zaman ki Türkiye teknoloji açığını kapatır, biz o zaman cari açığımızı kapatacağız. Çünkü ihracatımız ithalata dayalı ve bugün Türkiye’de ihraç ettiğimiz her 100 dolarlık ürünün 58,3 doları ithal kalemlerden oluşuyor. Dolayısıyla ithalata dayalı bir ihracat yapımız var. Bunu değiştirmenin yolu teknolojiden geçiyor. O yüzden bütün faaliyetlerimizi Türkiye’nin teknoloji üssü bir ülke olmasına odakladık. Biz bu gerçeğin farkındayız. Türkiye ekonomisinin dinamosu ileri teknoloji ve yüksek teknolojili ürünlerdir” dedi.

“Şirketlerimizin açtığı Ar-Ge merkezleriyle üniversitelerdeki ana bilim dallarını eşleştireceğiz”

Türkiye’de Ar-Ge merkezleri kurulmasına büyük önem ve destek verildiğini aktaran Bakan Özlü, “Bizim bakanlık olarak bütün çabamız, ileri teknoloji anahtarıyla bütün kapıları açmak ve ülkemizi ileriye taşımaktır. Önem verdiğimiz bir projede Türkiye’de Ar-Ge merkezleridir. Bunu çok önemsiyoruz. Özellikle büyük şirketlerin kendi bünyelerinde Ar-Ge merkezi açmalarını destekliyoruz. Bugün Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizin sayısı bin 57 oldu. İlk altı ay içinde bin Ar-Ge merkezi ve en az 250 tasarım merkezinde çıkaracağız. Bu seneki çalışmalarımız içerisinde şirketlerimizin açtığı Ar-Ge merkezleriyle üniversitelerdeki ana bilim dallarını eşleştireceğiz” şeklinde konuştu.

"TÜBİTAK ile teknoparklar arasında kuvvetli bir bağ oluşturacağız”

Bakan Özlü, TÜBİTAK ile teknoparklar arasında kuvvetli bir bağ oluşturacaklarını sözlerine ekleyerek şunları kaydetti: “Bir başka konu da teknoparklar. Sayıları 77 oldu, bunların 56’sı faal durumda. Yaklaşık 20 tanesi kurulma aşamasında. TÜBİTAK ile teknoparklar arasında kuvvetli bir bağ oluşturacağız. Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarının teknoparklarda uygulanmasının önünü açacağız. Şuan da aralarında ciddi bir bağ olduğunu söyleyemem. Teknoparklar kendi hallerinde, kendi yönetimlerinde faydalı hizmetler görüyorlar ama bunları seçtiğimiz belli teknoloji alanlarına yönlendireceğiz.”
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