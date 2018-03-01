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Bakan Ağbal’dan Vergi Konseyi’ne ‘Whatsapp’ önerisi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vergi Konseyi üyelerine Whatsapp grubu kurmaları önerisinde bulundu. Ağbal, “Whatsapp grubu dinamik bir şekilde kullanılsın, gece yarısı ‘bana şöyle bir şey söylendi’ diye gruba atsın. Grup onu dinamik olarak tartışsın. Maliye Bakanı olarak beni de dahil edin. Grupta bir katılımcı olarak ben de takip edeyim. Gerekiyorsa onu da komisyonda önerge verelim o konuyu, çözelim. Sorunları dinamik, anında tespit etmek, anında çözmek üzerine kurulu bir anlayış olacak.” dedi.

Bakan Ağbal’dan Vergi Konseyi’ne ‘Whatsapp’ önerisi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vergi Konseyi üyelerine Whatsapp grubu kurmaları önerisinde bulundu. Ağbal, “Whatsapp grubu dinamik bir şekilde kullanılsın, gece yarısı ‘bana şöyle bir şey söylendi’ diye gruba atsın. Grup onu dinamik olarak tartışsın. Maliye Bakanı olarak beni de dahil edin. Grupta bir katılımcı olarak ben de takip edeyim. Gerekiyorsa onu da komisyonda önerge verelim o konuyu, çözelim. Sorunları dinamik, anında tespit etmek, anında çözmek üzerine kurulu bir anlayış olacak.” dedi.

01 Mart 2018 Perşembe 18:34
Bakan Ağbal’dan Vergi Konseyi’ne ‘Whatsapp’ önerisi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vergi Konseyi üyelerine Whatsapp grubu kurmaları önerisinde bulundu. Ağbal, “Whatsapp grubu dinamik bir şekilde kullanılsın, gece yarısı ‘bana şöyle bir şey söylendi’ diye gruba atsın. Grup onu dinamik olarak tartışsın. Maliye Bakanı olarak beni de dahil edin. Grupta bir katılımcı olarak ben de takip edeyim. Gerekiyorsa onu da komisyonda önerge verelim o konuyu, çözelim. Sorunları dinamik, anında tespit etmek, anında çözmek üzerine kurulu bir anlayış olacak.” dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vergi Konseyi’nin Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Ağbal yaptığı konuşmada bütçe disiplinine dikkat edileceğini vurguladı. Ağbal, “Her işimizi yapacağız ama bütçe disiplinine de dikkat edeceğiz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. İşletmelerimize geçmiş dönemden gelen KDV’lerle ilgili STK’lardan ve iş aleminden bize gelen bir çok öneriler oldu. ‘Bize teminat imkanı verseler o da yeter’ dediler o imkanı da getiriyoruz. Bize söylenen bütün alternatifler konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki aldık” dedi.

Yatırımcıların önünün açması gerektiğini söyleyen Ağbal,”Yatırım kaynaklı KDV meselesine öncelik vermemiz lazım. Bu meselelerde de bir an önce geçmişi temizlemek lazım. Bütçe imkanlarını da gözeteceğiz, konuşacağız. Bir çok güzel öneriler geldi. Plan Bütçe Komisyonu’nda da önerilerimiz olacak. KDV Kanunu uygulamalarıyla ilgili bir çok sektörel uygulamalardan kaynaklı sorunlar vardı. Hepsini çözüyoruz.” şeklinde konuştu.

Whatsapp grubu önerisi

Vergi Konseyi üyelerinden oluşan bir Whatsapp grubu kurulması önerisinde bulunan Bakan Ağbal, “İlla bir ay sonraki toplantıya gerek yok. Bence artık bir Whatsapp grubunuzun olması lazım. Whatsapp grubu dinamik bir şekilde kullanılsın, gece yarısı ‘bana şöyle bir şey söylendi’ diye gruba atsın. Grup onu dinamik olarak tartışsın. Maliye Bakanı olarak beni de dahil edin. Grupta bir katılımcı olarak bende takip edeyim. Gerekiyorsa onu da komisyonda önerge verelim o konuyu, çözelim. Sorunları dinamik, anında tespit etmek, anında çözmek üzerine kurulu bir anlayış olacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Ağbal’ın konuşmasının ardından Genel Kurul basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
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