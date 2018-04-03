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BAKAN AÇIKLADI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "900 bin kişilik bir çalışma gerçekleştirdik. Güvenlik soruşturmasından elenenler ise terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edilen kişiler" dedi.

BAKAN AÇIKLADI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "900 bin kişilik bir çalışma gerçekleştirdik. Güvenlik soruşturmasından elenenler ise terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edilen kişiler" dedi.

03 Nisan 2018 Salı 17:05
BAKAN AÇIKLADI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, alt işveren işçilerinin kamuda istihdam edilmesinin ardından bakanlıkta düzenlenen bilgilendirme toplantısında rakamları açıkladı.

Sürecin başından itibaren yoğun ve titiz bir çalışma gerçekleştirildiğini dile getiren Sarıeroğlu, 900 bin kişilik bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bu kapsamda taşerondan kadroya geçiş kapsamında; Cumhurbaşkanlığı 819, Başbakanlık bin 221, TBMM bin 157, Sağlık Bakanlığı 148 bin 489, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7 bin 480, Milli Eğitim Bakanlığı 31 bin 908, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 31 bin 991, Gençlik ve Spor Bakanlığı 35 bin 697 olmak üzere taşeron çalışanlar istihdam edildi. Sarıeroğlu, "En fazla taşerondan kadroya geçişin olduğu il İstanbul, 114 bin 432 kardeşimizin kadroya geçiş işlemi yapıldı. Ankara`da ise 66 bin 510 kişinin kadroya geçiş işlemi tamamladı" dedi.

Güvenlik soruşturmasına takılanların ise terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edildiği için elendiği belirtildi.

Güvenlik soruşturmasına takılarak elenenlerin 5`i TBMM, 572`si Sağlık Bakanlığı, 6`sı Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 27`sinin Dicle Üniversitesinden olduğu açıklandı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Julide SarıeroğluTaşeronKadro
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