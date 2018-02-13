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Bağ-Kur'lulara emeklilik müjdesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bağ-Kur sigortalılarımızın 48 ay vade borçlarını ödemeleri, ödenmesinin de emekli maaşından sağlanması gerçekleştirilecek. Önemli olan komisyon alınmayacak olması. Bu krediye başvuran esnaflarımızın geçmiş sorgulaması da yapılmayacak" dedi.

Bağ-Kur'lulara emeklilik müjdesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bağ-Kur sigortalılarımızın 48 ay vade borçlarını ödemeleri, ödenmesinin de emekli maaşından sağlanması gerçekleştirilecek. Önemli olan komisyon alınmayacak olması. Bu krediye başvuran esnaflarımızın geçmiş sorgulaması da yapılmayacak" dedi.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 16:41
Bağ-Kur'lulara emeklilik müjdesi!

SGK ile Ziraat Bankası arasında "Emeklilik Hakkı Doğmuş Bağ-Kur'lu Esnafa Kredi Sağlanması Protokolü" imzalandı. Bakanlıkta gerçekleştirilen iş birliği protokol töreninde konuşan Bakan Sarıeroğlu, sözlerine Afrin'de yürütülen ZeytinHarekatında hayatını kaybeden şehitlere rahmet dileyerek başladı. Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ifade eden Sarıeroğlu, "Kararlı bir şekilde operasyonumuzu sürdüreceğiz. Bir yandan terörle mücadelemizi yürütürken ve uluslararası arenadaki bilgi kirlilikleriyle mücadele ederken, diğer taraftan da ülkemizde yatırımlara, reformlara hız kesmeden devam ediyoruz. Son bir ay içinde ülkemize etki edecek, yatırım ortamının iyileştirilmesine imkan sağlayacak çok önemli adımların atıldığı bir dönemden de geçiyoruz. Bundan sonra daha iyisini yapmak için yine güçlü adımlarla yolumuza devam edeceğiz" diye belirtti.

Gerçekleştirilen iş birliği protokolünün esnaflarla ilgili önemli bir çalışma olduğunu değerlendiren Sarıeroğlu, her kesimle ilgili talep edilen konularda, bakanlığın ilgili birimleriyle yoğun çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Ziraat Bankası'nın ülkenin önemli bir kesimi için büyük bir sorumluluğu üstlendiğini dile getiren Sarıeroğlu, "Şuanda 2.9 milyon Bağ-Kur'lu aktif sigortalımız var, 2.6 milyon da Bağ-Kur emeklimiz var. Şartların iyileştirilmesiyle alakalı güçlü düzenlemelerin ardından prim oranlarını yüzde 40'tan yüzde 34 buçuğa düşürmüştük. Bağ-Kur sigortalılarımızın iş kazası sigortası kapsamına alarak, geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanma imkanı getirmiştik. Bağ-Kur sigortası kadınlarla ilgili esnaf kadınlarımıza verilen ödenekler ve diğer tüm teşvikler geçmişten bu güne yaptığımız önemli çalışmalardan bazıları" diye konuştu.


1-3 çalışanı olan iş yerlerinde, 18-25 yaş arası gençlerin artı istihdam olarak işe almaları halinde 6 ay boyunca ücreti, vergisi ve sigorta primlerinin karşılanacağı bir teşvik modelinin de hayata geçirileceğini aktaran Sarıeroğlu, "Bugün imzalanan protokolümüz gerçekten önemli. Birikmiş prim borcu nedeniyle durdurulan hizmet süreleri olan sigortalılarımız vardı, ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanmaya hak kazanacaklar da bu protokol kapsamında olacak. Protokol ile sigortalılarımızın 48 ay vade borçlarını ödemeleri, ödenmesinin de emekli maaşından sağlanması gerçekleştirilecek. Önemli olan komisyon alınmayacak olması. Bu krediye başvuran esnaflarımızın geçmiş sorgulamaları da yapılmayacak" şeklinde konuştu.

"Protokol 3 ay süreyle geçerli"

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı ise, 1.28 faiz oranı ve 48 ay vade ile borçlu olduğu için emekli olamayan Bağ-Kur'lu sigortalıların emekli edileceği bilgisini vererek, "Protokolümüz 3 ay süreyle geçerli, talep edildiği takdirde iki sefer uzatılma imkanı var. Özellikle birikmiş prim borcu olan ve askerlik, doğum borçlanması yaparak emekli olacak olanlar da bu imkandan faydalanabilecek. Sigortalımız müracaat ettiklerinde Ziraat Bankalarına kredi yatacak ve kullanabilecekler" bilgisini verdi. 

TESK Başkanı Palandöken de, esnaf ve zanaatkarların en büyük sıkıntısının prim borcundan dolayı emekli olamadıklarını belirterek, böyle bir çalışmanın hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Programda Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın da yer aldı. Konuşmaların ardından taraflar protokolü imzaladı. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 13.02.2018 16:47
Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SarıeroğluBağ-Kur48 Ay Vade Borç
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