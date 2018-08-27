Bademin ateşi kayısı çekirdeğine yaradı

Dolar kuru yükseldi, bundan en etkilenenlerden birisi de kuruyemişçiler oldu. İthal badem ile cevizde aşırı derecede fiyat artışı olduğunu ifade eden kuru yemişçiler, yerli ürünler çıksa da fiyatlarda bir değişikliğin olmayacağını düşünüyorlar. İthal badem ila ceviz fiyatı hakkında BUSABAH gazetesine konuşan kuruyemişçi esnafı Erdal Doğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Badem ve cevizin ithal olarak geldiğini ifade eden Doğan, badem ve cevizin Amerika’dan getirildiğini söyledi.

İTHAL ÜRÜNLERE YÖNELİYORUZ

İthal ceviz ve bademin fiyatlarını açıklayan Doğan, “Bizlerde yerli ceviz ve bademde bulunuyor ama bu yıl yerli badem ile cevizin ne tadı ne de tuzu var. Kaliteli mal gelmiyor. Ürünlerde bir deforme var ve yüksek kalitede ürünler bulamadığımız için biz de ithal ürünlere yöneliyoruz. Müşterilerimiz ithali seçiyor. İthal ürünlerde dolar kuruyla geldiği için fiyatlar oldukça yüksek. Şu anda bademin değeri 90 TL’yi aştı. Gelişi de 75 TL civarında. Ceviz de ithal ve şu anda 70 TL’nin üzerinde satılıyor. Bizler elimizdeki ürünleri ucuza veriyoruz. Yarın tezgâha yeni siparişleri indirdiğimiz zaman fiyatların daha da yükseleceğini tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

VERİMİN OLMADIĞI SÖYLENİYOR

Badem yerine kayısı çekirdeğine talebin arttığını ifade eden Doğan, “Bu yıl Hekimhan’da cevizler soğuk nedeniyle yandı. Verimin olmadığı söyleniyor. Yerli ürünün de otomatikman yükseleceği tahmin ediliyor. Mesela ithal ürün 80 TL’yken yerli ürünün 40 TL olması mümkün değil. Fiyat konusunda bir önlem alınacağını zannetmiyorum. Müşteriler bize tepki göstermiyorlar, çünkü bizlik bir şey yok. Müşteriler badem almıyor ama kayısı çekirdeğine bir yöneliş var. Kayısı çekirdeğine talep arttı. Müşterilerimiz ‘bir kilo badem alacağıma, 3 kilo kayısı çekirdeği alırım’ diyor. Biz de müşterilerimize katılıyoruz, ‘ithal badem alacağımıza, yerli, milli kayısı çekirdeği alalım’ diyoruz” diye konuştu.