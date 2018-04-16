AYAĞININ TOZUYLA MİLYARLIK YATIRIMLARI ÇEKTİ

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,Sabah gazetesi'nden Hazal Ateş ile yapmış olduğu röportajda,6. Bölge kapsamında Malatya'nın, milyarlık yatırımları çekmeyi başardığını söyledi.

Ticaret Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, şehre Çalık ve Eroğlu Grubu’nun da dahil olduğu toplamda 2.1 milyarlık yatırım çekmeyi başardıklarını söyl Hükümetin, yeni yatırım teşvik sistemiyle yatırımcılara sunduğu destekler bütün illerde sinerji yarattı. Çalık Grubu'nun süper teşvik kapsamında Malatya'da gerçekleştireceği 1.3 milyar liralık enerji yatırımının ardından giyim sektöründe de Colins, Loft, Mexx markalarıyla tanınan Eroğlu Grubu da kentte tekstil üssü kuruyor. Geçen hafta Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı seçilen Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı teşvikler kapsamında Çalık Holding de 1.3 milyar tutarında hücre üretimi ile entegre güneş paneli üretimi gerçekleştirecek. Yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlayacak. Colins de dünya markaları için üretim ve ihracat yapacak. Hedefimiz Malatya'yı tekstil üssü yapmak" dedi.

YEDİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATILDI

Daha önce 5. Bölge kapsamında olan Malatya yapılan düzenleme ile 6. Bölge kapsamına alındı. Cazibe merkezleri programı kapsamında yer alan kentin sanayi bölgelerinde yapılan yatırımlar 6. Bölge teşviklerinden yararlanabiliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba önceki gün Malatya OSB'de 7 sözleşmeye imza attı. İki büyük projenin de temeli atıldı. Projelerle kente 41 milyon liralık yatırım kazandırılırken, bunun 18 milyon lirası hibe desteği olarak sağlandı. Bakan Tüfenkci, hükümetin yatırım ortamının iyileştirilmesi için her türlü desteği verdiğini söyledi. Bakan Fakıbaba da, desteklerle gençlerin de kırsala dönmeye başladığını ifade etti.

112 TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENDİ

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, geçen yıl Malatya'ya yatırım tutarı 2.1 milyar lira olan 112 teşvik belgesi düzenlendiğini anımsatarak, "Dokuma, enerji ve eğitim yatırımları başı çekti. Listede yatırımın önemli kısmını dokuma-giyim sektörü oluşturdu. Bu yıl da Çalık Holding 6 bin kişiye iş kapısı açıyor. Yine hazır giyimin öncülerinden Colins sanayi bölgesinde yer satın aldı. Üç ay içinde üretime başlıyor. Tekstil, giyim sektöründe binlerce vatandaşa iş fırsatı yaratacak" dedi. Sanayi ve ticaretin güçlenmesi için yatırımcılara gerekli her türlü desteği vereceklerini belirten Sadıkoğlu, "Kentin ekonomisi için yapacak çok iş var. Yeni nesil girişimci odaklı bir vizyon ortaya koyuyoruz" dedi. Prim desteğinin 10 yıla çıktığını anımsatan Sadıkoğlu, "Gelir vergisi desteği, kredi faiz desteği başta olmak üzere birçok teşvik kalemi bulunuyor. OSB içindeki mevcut yatırımcılarımız da kapasite artırımı ile bu desteklerden yararlanabiliyor. Hükümetin çizdiği yol da biz de 2018'i kentimizde atılım yılı ilan ettik" dedi.



Eroğlu Giyim İcra Kurulu Başkanı Ümmet Eroğlu, "Malatya'da ilk etapta 25 milyon liralık yatırım öngörüyoruz. OSB'de fabrika satın aldık ve üç ay içinde faaliyete başlayacak. İlk etapta bin 200 kişiyi işe alacağız. Bu süreçte özellikle ara elemana ihtiyacımız olacak" diye konuştu.