Avrupa’da 9’uncu

Mart ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.2 azalışla 1 milyon 836 bin 960’a geriledi. Mart’ta Türkiye pazarı, yüzde 5.47 artışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9. oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan “2018 Mart Ayı Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirmesi” yayımlandı.

Buna göre, AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil satışları, 2018 yılının Ocak-Mart döneminde 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 0.6 artarak 4 milyon 282 bin 134’e ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde Avrupa’da 4 milyon 256 bin 637 otomobil satılmıştı.

Bu dönemde otomobil satışlarında en fazla düşüş yüzde 12.4 ile İngiltere’de, yüzde 11.6 ile Norveç’te, yüzde 5.5 ile İrlanda’da, yüzde 5 ile Danimarka’da, yüzde 2.2 ile İsveç’te ve yüzde 1.5 ile İtalya’da görüldü.

MART’TA PAZAR %5.2 DARALDI

Mart ayı olarak bakıldığında ise AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.2 azalışla 1 milyon 836 bin 960’a geriledi. Mart 2017’de 1 milyon 937 bin 984 otomobil satışı yapılmıştı.

Geçen ay otomobil pazarında en fazla düşüş yüzde 15.7 ile İngiltere’de, yüzde 13.2 ile Danimarka’da, yüzde 11.7 ile İzlanda’da, yüzde 10.7 ile İrlanda’da, yüzde 8.7 ile Çek Cumhuriyeti’nde, yüzde 7.8 ile İsviçre’de görüldü.

2018 Mart ayı sonunda Türkiye, yüzde 5.47 artışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9. oldu.