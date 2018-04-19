Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
111856
ALTIN
174.643
DOLAR
4.0284
STERLİN
5.7242
EURO
4.9828

Avrupa’da 9’uncu

Mart ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.2 azalışla 1 milyon 836 bin 960’a geriledi. Mart’ta Türkiye pazarı, yüzde 5.47 artışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9. oldu.

Avrupa’da 9’uncu

Mart ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.2 azalışla 1 milyon 836 bin 960’a geriledi. Mart’ta Türkiye pazarı, yüzde 5.47 artışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9. oldu.

19 Nisan 2018 Perşembe 12:32
Avrupa’da 9’uncu

Mart ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.2 azalışla 1 milyon 836 bin 960’a geriledi. Mart’ta Türkiye pazarı, yüzde 5.47 artışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9. oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan “2018 Mart Ayı Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirmesi” yayımlandı.

Buna göre, AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil satışları, 2018 yılının Ocak-Mart döneminde 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 0.6 artarak 4 milyon 282 bin 134’e ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde Avrupa’da 4 milyon 256 bin 637 otomobil satılmıştı.

Bu dönemde otomobil satışlarında en fazla düşüş yüzde 12.4 ile İngiltere’de, yüzde 11.6 ile Norveç’te, yüzde 5.5 ile İrlanda’da, yüzde 5 ile Danimarka’da, yüzde 2.2 ile İsveç’te ve yüzde 1.5 ile İtalya’da görüldü.

MART’TA PAZAR %5.2 DARALDI

Mart ayı olarak bakıldığında ise AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.2 azalışla 1 milyon 836 bin 960’a geriledi. Mart 2017’de 1 milyon 937 bin 984 otomobil satışı yapılmıştı.

Geçen ay otomobil pazarında en fazla düşüş yüzde 15.7 ile İngiltere’de, yüzde 13.2 ile Danimarka’da, yüzde 11.7 ile İzlanda’da, yüzde 10.7 ile İrlanda’da, yüzde 8.7 ile Çek Cumhuriyeti’nde, yüzde 7.8 ile İsviçre’de görüldü.

2018 Mart ayı sonunda Türkiye, yüzde 5.47 artışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9. oldu.

Anahtar Kelimeler:
Otomobil PazarıTÜRKİYEAvrupa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlere Devlet Desteği
Gençlere Devlet Desteği
Çerez, Artık Lüksün Lüksü
Çerez, Artık Lüksün Lüksü
Altın Düşüş Yaşadı
Altın Düşüş Yaşadı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim