ATSO’da Başkan Davut Çetin oldu

Antalya’da iş dünyasının en büyük kuruluşlarından Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Davut Çetin seçildi.

ATSO’da organ seçimlerinin ardından kritik yönetim seçimi tamamladı. 7 Nisan Cumartesi günü yapılan seçimde belirlenen 111 meclis üyesi, ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda sandık başına gitti. Seçimde Davut Çetin’in kırmızı ve Ali Bahar’ın turkuaz listeleri yarıştı.

"Bir fire"

Seçimde Davut Çetin 67, Ali Bahar 43 oy aldı, bir oy ise geçersiz sayıldı. Davut Çetin’in listesinde yer alan Antalyaspor’un eski başkanlarından Sedat Peker, listede 14 kez ismi çizilince 53 oy aldı ve yönetim dışı kaldı. Ali Bahar’ın listesinden Murat Totoş ise kendi listesinde 58 ile en çok oyu alan isim oldu ve Çetin’in listesini delerek yönetime girdi.

Çetin’in yönetimi

Davut Çetin’in yeni yönetimi Nilay Akbaş Tarakçı, Cahit Şahin, Erol Erkan, Mustafa Atılgan, Mustafa Ayanoğlu, Ayhan Kızılsavaş, Mızrab Cihangir Deniz, Zeki Erdoğan, Hüseyin Eroğlu ve Murat Totoş’tan oluştu.

Disiplin Kuruluna ise, Ali Peker, Zuhal Senai, Mustaf Köleoğlu, Hüseyin Demirezen, Bülent Güler ve Hüseyin Kemal Bostanlı seçildi.

TOBB Genel Kurul Delegeleri ise şu isimlerden oluştu: Eşref Demirörs, Murat Ülger, Nejdet Alacan, Kenan Çelik, Fikret Erdemoğlu, Osman Çoban, Ömer Akpınar, Ahmet Kavafoğlu, Özkan Işıldar, Veli Yavuzcan, Mehmet Dikmen, Adnan Kaya, Sedat Gümüş, Cem Onay, Recep Mavi, Şekip Dinçer, İsmail Ömer Bilal, Alp Özel, İsmail Odabaşı, Uğur Deveci, Halil Ersoy, Niyazi Şahin, İsmail İltemir.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Çetin, "67’ye 43 başkan adaylarının aldığı oy. Bir arkadaşımız karşı listeden biraz fazla oy alarak bizim listemize girdi. Beraber çalışacağız. Yani biz büyük bir farkla şuanda seçimleri aldık. 3-4 kişi eksiğimiz var. Çok önemli değil. Bizim seçimlerde olur o. Hedeflerimizin 4-5 kişi altında ama çok önemli değil açık bir farkla aldık seçimleri" dedi.