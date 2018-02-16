ATO’dan “devlet destekleri” semineri

Başkent’in dış ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalar yürüten Ankara Ticaret Odası (ATO), “Dış Ticarete Yönelik Devlet Destekleri Semineri” düzenledi.

ATO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, Eximbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) bürokratları, devletin kurum ve kuruluşlar aracılığıyla iş adamlarına sağlanan destekleri anlattı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 47 milyar dolar cari açığı bulunduğuna dikkati çekerek, “Bunu düşürebilmek için biz yerli ve milli olarak üretmeliyiz ve ürettiğimizi ihraç etmeliyiz. İhracat bizim olmazsa olmazlarımızdan biri” diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e gerçekleştirdiği harekatın Türkiye’nin bekası için önemine dikkat çeken Baran, yerli ve milli üretimin öneminin bu harekat sürecinde çok daha iyi anlaşıldığını söyledi. Baran, Türkiye’nin yıllardır mücadele ettiği terör örgütlerine binlerce tır ücretsiz silah yardımı yapıldığını hatırlatarak, “Biz paramızla silah alamazken düşmanlarımız tırlarla ücretsiz silahlar alıyor. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Çok çalışmak, çok üretmek, çok ihraç etmek zorundayız. Hepsini de kendimiz yapmak zorundayız” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimiyle devletin çökertilmeye çalışıldığını, bu gayretin ekonomik alanda da sürdürüldüğünü hatırlatan Baran, buna karşılık devletin Ekonomi Bakanlığı, Kredi Garanti Fonu, Eximbank, KOSGEB ve İŞKUR aracılığıyla esnaf ve tüccarı desteklediğini vurguladı. Baran, desteklerin 2018 yılında da süreceğini bildirdi. Kredi Garanti Fonunun bu yıl 55 milyar dolar destek vereceğini, bunun 15 milyar dolarının ihracata, 25 milyar dolarının da imalat sanayiye gideceğini ifade eden Baran, “Üreten, ihracat yapan herkesin yanında devletimizin bir kurumu mutlaka var” diye konuştu.

Geçmişte yüksek enflasyonla mücadele eden Türkiye’nin bugün de faiz lobisi ve terörle mücadele ettiğini, buna rağmen 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 oranında büyüme sergilediğini belirten Baran, “2017 yılı büyümesi de 7-8 puan bandında tamamlanacak. Bütün bunlarla mücadele edip büyümemizi de devam ettiriyoruz. Ekonomimiz her geçen gün güçleniyor. Ayaktayız, içeride ve dışarıdaki düşmanlarımızla mücadele ediyoruz” dedi.

Baran, Türkiye’nin genç nüfusu, nitelikli iş gücü, rekabetçi ekonomisi, gelişmiş alt yapısı ve girişimci özel sektörüyle dünyanın en önemli aktörlerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen seminerde Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü, Eximbank, Kredi Garanti Fonu ve KOSGEB uzmanları, destekler konusunda ATO üyelerine ayrıntılı bilgiler vererek sorularını cevapladılar. Tüm gün süren seminerde “İhracatta Sağlanan Destek Yardımları”, “Yatırım Teşvikleri”, “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi”, “Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları”, “Kredi Garanti Fonu Destekleri” ve “KOSGEB Destekleri” anlatıldı.