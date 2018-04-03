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ATO üyelerine 1,5 milyarlık ’Nefes Kredisi’

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Nefes Kredisi’nin ikinci etabı kapsamında ATO üyeleri için 1,5 milyar liralık kredi hacmi oluşturduklarını belirterek,“Güçlü ekonominin devam etmesi için KOBİ’lerimiz...

ATO üyelerine 1,5 milyarlık ’Nefes Kredisi’

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Nefes Kredisi’nin ikinci etabı kapsamında ATO üyeleri için 1,5 milyar liralık kredi hacmi oluşturduklarını belirterek,“Güçlü ekonominin devam etmesi için KOBİ’lerimiz...

03 Nisan 2018 Salı 12:11
ATO üyelerine 1,5 milyarlık ’Nefes Kredisi’

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Nefes Kredisi’nin ikinci etabı kapsamında ATO üyeleri için 1,5 milyar liralık kredi hacmi oluşturduklarını belirterek,“Güçlü ekonominin devam etmesi için KOBİ’lerimiz nefes alsın” dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan Nefes Kredisi’nin ikinci etabı hakkında bilgi verdi. Baran, “Üyelerimiz, kolaylıkla, piyasa faizinin altında 0.99 faiz oranıyla, 6 ay geri ödemesiz, 18 ay vadeli 200 bin liraya kadar kredi kullanarak nefeslenebilecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye geneli için oluşturulan toplam 7,5 milyar liralık kredi hacmi için en çok kaynak sağlayanlardan birinin Ankara Ticaret Odası olduğunu kaydeden Baran, “ATO olarak 100 milyon liralık kaynak aktararak üyelerimiz için 1,5 milyar liralık kredi hacmi sağladık. Bu sağladığımız kaynak gerek tutarı gerekse faiz ve kar payı itibariyle üyelerimize rahat bir nefes aldıracak nitelikte” dedi.

Nefes Kredisi kapsamında devletin, finans sektörünün ve iş dünyasının KOBİ’ler için bir araya gelmesinin önemine dikkat çeken Baran, “Enflasyon oranının altında bir rakamla finansman desteğine erişebilmek, ülke ekonomisinin performansını artıracaktır” açıklamasında bulundu.

Baran, Nefes Kredisi’nin ülke ekonomisine ve ATO üyelerine hayırlı olmasını diledi.

Baran, geçen yıl uygulamaya konan Nefes Kredisi için ATO olarak 1 milyar liralık kredi hacmi oluşturduklarını belirterek, bu kapsamda 3 bin 474 ATO üyesinin toplam 380 milyon liralık kredi kullandığını söyledi.

Nefes kredisi’ne nasıl başvurulacak?

ATO üyelerinin Nefes Kredisi’ne başvurabilmeleri için öncelikle ATO merkez ve temsilciliklerinden “TOBB Nefes Kredisi başvurusu için” ibaresini içeren Faaliyet Belgesi almaları, daha sonra anlaşmalı finans kuruluşları olan Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım şubelerinden birine giderek bankanın talep edeceği evraklarla krediye müracaat etmeleri gerekiyor.

Brüt faiz oranı yüzde 0,99 olan ve 200 bin TL’ye kadar kullanılabilecek kredi 18 ay vadeli olup, altı ayı ödemesiz, kalan 12 ayda eşit taksitler halinde ödenecek.

Kredinin teminatı yüzde 85 oranında Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile kalan yüzde 15’lik kısım ise ilgili bankanın mevcut kredi teamülleri çerçevesinde şekillenecek.

Nefes Kredisi ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.atonet.org.tr adresinden, ATO Çağrı Merkezi’nden (444 0 286) ve ATO santralinden (0312 201 81 00) ulaşılabiliyor.
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