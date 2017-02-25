25 Şubat 2017 Cumartesi

Atıklardan ek gelir

Malatya genelinde toplanan katı atıklardan Çöpgaz Elektrik Santrali ile elektrik üreten Malatya Büyükşehir Belediyesi, doğaya büyük zarar veren tıbbi atık, bitkisel atık yağ ile pilleri ayrı toplayarak, ayrıca gelir elde ediyor.

25 Şubat 2017 Cumartesi 12:51
Atıklardan ek gelir

  Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü tarafından 2016 yılında bin 300 tona yakın tıbbi atık, bitkisel atık yağ ve atık pil toplandı.

SORUN KAYNAĞINDAN ÇÖZÜLÜYOR
  Toplanan katı atıkları ayrıştırarak, geri dönüşümünü sağlayan Büyükşehir Belediyesi, tıbbi atıkları ayrı toplayarak, sorunu kaynağından çözüyor. 2016 yılında toplam bin 185 ton tıbbi atık toplayan Büyükşehir Belediyesi, bu hizmeti karşılığında ayrıca Büyükşehir Belediyesi’ne 918 bin lira civarında da gelir elde etti.

  Özellikle suların kirlenmesinin yanı sıra altyapı şebekelerine zarar veren bitkisel atık yağlar için de ayrı bir toplama sistemi kuran Büyükşehir Belediyesi, bu sayede geçtiğimiz yıl toplam 94 ton atık bitkisel yağ toplayarak, atık suya karışımını önledi. Yine doğaya çok büyük tahribat veren atık piller de ayrı toplandı. 2016 yılında toplanan atık pil miktarı ise 4 ton.

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