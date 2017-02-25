Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü tarafından 2016 yılında bin 300 tona yakın tıbbi atık, bitkisel atık yağ ve atık pil toplandı.

SORUN KAYNAĞINDAN ÇÖZÜLÜYOR

Toplanan katı atıkları ayrıştırarak, geri dönüşümünü sağlayan Büyükşehir Belediyesi, tıbbi atıkları ayrı toplayarak, sorunu kaynağından çözüyor. 2016 yılında toplam bin 185 ton tıbbi atık toplayan Büyükşehir Belediyesi, bu hizmeti karşılığında ayrıca Büyükşehir Belediyesi’ne 918 bin lira civarında da gelir elde etti.

Özellikle suların kirlenmesinin yanı sıra altyapı şebekelerine zarar veren bitkisel atık yağlar için de ayrı bir toplama sistemi kuran Büyükşehir Belediyesi, bu sayede geçtiğimiz yıl toplam 94 ton atık bitkisel yağ toplayarak, atık suya karışımını önledi. Yine doğaya çok büyük tahribat veren atık piller de ayrı toplandı. 2016 yılında toplanan atık pil miktarı ise 4 ton.

HABER MERKEZİ