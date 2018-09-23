‘Aşure zammı’ cep yakıyor

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte Malatya’da hareketlilik başladı. Muharrem ayının 10’uncu gününe denk gelen Aşure Günü dolayısıyla aşurelik malzemeleri de tezgâhlara indi. Dolar kurundaki yükselme nedeniyle birçok aşurelik malzemenin fiyatlarının yüzde 100 oranında artması, hem kuru yemişçilerin hem de vatandaşların neden oldu. BUSABAH gazetesine konuşan kuruyemiş satıcısı Emrullah Özdemir, aşurelik malzemelerin satışlarının başladığını söyledi.

ALIŞVERİŞ DURGUN

Aşurelik alışveriş nedeniyle çarşı pazarın canlandığını ifade eden Özdemir, “Bu yıl aşurelik alışverişler erken başladı. Bir nebze de olsa çarşı ve pazar canlandı. Bu yıl aşurelik malzemelerin fiyatlarının pahalı olmasından dolayı alışveriş durgun. Örneğin şu anda fındığın kilosu 55 TL. Aşurenin olmazsa olmazlarından. Önceleri vatandaşlar 1 kilo fındık alırken şu anda 100 gram alıyor. Ama sonuçta yine aşuresini yapıyor. Ürünlerin yüksek olmasından dolayı bizler de şikâyetçiyiz. Eskiden 10 kilo sattığımız bir ürünü şu anda bir kilo kadar satıyoruz. Ürünlerin genelinde fiyat artışı var. Bu fiyat artışları dolaylı da olsa dolar, Euro’nun yükselmesine bağlı. Vatandaşlar bu duruma çok tepkili. Maalesef bütün yük de bizim üzerimizde. Çünkü vatandaşlarla devamlı yüz yüzeyiz” diye konuştu.

KAYISI GEÇEN YIL 15 TL’YDİ BU YIL 25 TL

Aşurelik fiyatlarını da açıklayan Özdemir, “İzmir üzümü geçen yıl 10 TL’ydi bu yıl 18 TL, ithal badem 70 TL, ceviz içi 60 TL, fındık 55 TL, kayısı geçen yıl 15 TL’ydi bu yıl 25 TL, incirin fiyatında çok büyük bir patlama oldu. Geçen yıl 25 TL olan incir bu yıl 50 TL. Maalesef yüzde 100 zamlandı. Asgari ücretle geçimini idame ettiren bir vatandaş aşure yapamıyor” şeklinde konuştu.

BİR KİLO BADEMİN KİLOSU 70 TL OLUR MU?

Aşurelik fiyatlarının yüzde yüze varan zammına vatandaşlar da tepkiliydi. Vatandaşlar, “Geçen yılda fiyatları pahalı buluyorduk ama bu yıl yanına yaklaşılmıyor. Bir kilo bademin kilosu 70 TL olur mu? Bizler ne yapacağız? Ne aşure yapalım, ne çerez yiyelim. Ancak kendi ailemiz için yapalım aşureyi. Bu yıl komşulara dağıtmayalım” dediler.