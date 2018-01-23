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ARALIK'TA DÜŞTÜ

Yurt dışı üretici fiyat endeksi Aralık ayında aylık yüzde 0,01 düştü.

ARALIK'TA DÜŞTÜ

Yurt dışı üretici fiyat endeksi Aralık ayında aylık yüzde 0,01 düştü.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 12:59
ARALIK'TA DÜŞTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Aralık ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,01 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 23,95 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,87 düşüş, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 0,01 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 2,72 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,68 ile tütün ürünleri, yüzde 1,04 ile diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık içecekler yüzde 1,89, ana metaller yüzde 1,34, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 1,27 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yurt Dışı üfeTÜİKMalatyaBusabahmalatya.com
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