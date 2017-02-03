Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ankara’da, SGK hizmet binalarının toplu açılışında yaptığı konuşmada, “Bakıyorsunuz domates tarlada 1 lira, çarşıda 7-8 lira. Ne bu? Bu arada olanlar kimler? İnsaf, insaf. Bunları da konuştuk. Gençken aracı tefecilere lanet olsun derdik. Şimdi buradaki hikâye bunlara dayanıyor. Çiftçilerimize sesleniyorum: 1 yıl öncesinden tarlana gelenler için dikkatli ol” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler doğrultusunda Malatya’daki sebze-meyve satıcıları, hal esnafları da konuyla alakalı şikâyetlerini ve mağduriyetlerini dile getirdiler.

KAR ETMEYELİM Mİ? Sebze-meyve satan esnaf Salih Gürtaş, sebze ve meyvelerin tarladan sonra birçok aracı değiştirerek sebze hallerine, oradan da kendilerine ulaştığını belirterek, “ Cumhurbaşkanımıza hak veriyorum. Sebze, meyve yetiştiği yerde 50 kuruşa, bir liraya, buraya gelene kadar oluyor 5 lira falan. Biz esnaf olarak şikâyetçiyiz, vatandaş ne yapsın? ‘Bu niye pahalı?’ diye sorduklarında elimizden geldiğince açıklamaya çalışıyoruz ama onlar da haklı. Biz de mağdur oluyoruz. Masraflarımız oluyor, dükkân kirası işliyor, personel çalışıyor. Kar etmeyelim mi? yine de elimizden geldiği kadar düşük satmaya çalışıyoruz ama tarla ile, ilk aracı ile aramızda çok fiyat farkı var, bu kadar yansıması iyi bir şey değil” şeklinde konuştu.

YAKIT MASRAFI DA SEBZEYE YANSIYOR

Malatya Kasap Pazarı Hali olarak bilinen sebze pazarında pazarcılık yapmakta olan Recep Karadağ, Kasap Pazarı Hali’nde şu an için fahiş fiyatların olmadığını belirtti. Recep Karadağ, “Adam mesela diyor ki, ‘Ben Antalya’da domatesi bir liraya veriyorum. Malatya’ya geliyor domates, niye 3 lira?’ biz de bunu komisyonculara soruyoruz, niye böyle oluyor diye. Komisyoncu diyor ki: ‘Orda, Antalya’da döküntü domateslere bir lira diyorlar’ Bunun dışında, sebze-meyve oradan buraya gelene kadar bir sürü nakliye işlemi oluyor, bizde olsun, komisyoncularda olsun. Burada, Malatya’da bile şuradan şuraya üç adım yer, halden buraya 100 lira yakıyor. Yazık günah değil mi? Bu da sebzeye, meyveye yansıyor tabii. Ankara, İstanbul için bir şey diyemem, oralar büyük şehirler. Burası için şimdilik fahiş, uç fiyatlar söz konusu değil ne olursa olsun. Domatesin kilosu 1,5 lira, 2 lira civarında. Kış için normal sayılır” diyerek, nakliye esnasında kullanılan yakıtın da sebze-meyve fiyatlarına yansıtılıp, öyle düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Tarladan sonraki süreçte rol alan aracılar ve komisyoncuların payları ve sebze-meyvelerin üzerine koydukları kar oranı için konuşan Recep Karadağ, “O benim bileceğim bir şey değil. O konu komisyoncu ile Allah’ın arasındaki bir şey diyebilirim. Çünkü biz burada aracıdan alıyoruz alacağımızı. Satışı yapan biziz, sebze-meyve en son bizim elimize geliyor, halkla yüzleşen biziz. Biz de aldığımızı komisyoncudan alıyoruz. Bizimle komisyoncu arasındaki fiyat farkı 20 kuruş. O da normal yani, ben öyle görüyorum” şeklinde konuştu.

BİZE ULAŞANA KADAR ÇOK FAZLA ARACI DEĞİŞTİRİYOR

Sebze ve meyvelerin kendilerine ulaşana kadar çok aracı değiştirdiğini dile getiren esnaf Recep Karadağ, “Örneğin Antalya’da vatandaş götürüyor oradaki komisyoncuya komisyonunu kesiyor. Sonra Malatya’daki komisyoncu gidiyor, oradaki komisyondan alıyor. Böyle böyle bir sürü aracı değişiyor o sürede. Herkesin 15-20 kuruş, 50 kuruş kazandığını bir hesaplarsak baya bir mesafe oluyor oradan buraya gelene kadar. Herkes en az 20 kuruş kazansa, buraya sebze-meyve gelene kadar zaten 5 el değiştiriyor. Otomatik olarak bir lira ediyor zaten. 50 kuruş da yakıttan etkilese 1,5 lira. Biz bir de komisyoncuya inanıyoruz, başka yapacak bir şey yok, insafına kalmış. Benim komisyoncum bana diyor ki mesela, ‘Ben bu domatesi 1,5 liraya alıyorum.’ Ben de ondan alıp, getirip 2 liraya satıyorum. Adam zaten, ‘Ben para kazanmıyorum’ diyor. Para kazanmazsa kimse malını vermez ki. Biz de güveniyoruz artık ne diyorsa” dedi.

BELEDİYE SEBZE YÜKLEMEMİZE İZİN VERSİN

Sebze ve meyvenin pazarlara ulaşırken araya çok fazla aracı girmemesi için yapılabilecekler konusunda görüşlerini ifade eden Karadağ, “Az aracılı bir teslim mümkün ama bunu yine belediyeler kısıtlıyor. Nasıl kısıtlıyorlar? Örneğin ben diyorum ki burada üç-beş arkadaş bir araya gelelim, gidelim Adana’ya, portakal yükleyip getirelim. Ama belediye bunu yapmama müsaade etmiyor. ‘Sen gidip malını komisyoncudan almak zorundasın’ diyor. Ben oraya mecbur oluyorum bu sefer. Belediyenin zaten yüzde 2 rüsumu var bizden. Ben diyorum ki bu yüzde 2 ‘yi vereyim, aradaki komisyoncuyu kaldırın. Burada 100 kadar esnaf var. Herkes 5 kişi olarak birleşse gider, malını getirir, burada satar. Bunu serbest bıraksınlar. Örnek veriyorum, burada 50 kişi birleşse, gider bir kamyon domatesini buraya getirirler. 50 tane esnafa 15-20 kasa mal düşer. Böylece vatandaşa uygun da satar bu esnaf sebzeyi. Aradaki aracıyı da kaldırmış oluyoruz bakın. Herkes kazanır, vatandaş da rahat rahat alır yer sebzesini, meyvesini. Eğer yapabiliyorlarsa aradaki aracıları kaldırsınlar, biz gidip malımızı alıp gelebilelim, buna müsaade etsinler. Komisyoncu yapacaksa gene işini yapsın, izin verildikten sonra benim onunla işim yok, karışmam. Ama bize de tarladan yükleyip getirme izni versinler. O aradaki 50 kuruşluk fark bile vatandaşa yansıyacak, ona 50 kuruş düşük fiyatla satılacak sebze- meyve” şeklinde konuştu.

SELAHATTİN BAYRAK