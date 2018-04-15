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AnadoluJet, 2017 yılının en başarılı acentelerini ödüllendirdi

AnadoluJet, 2017 yılı satışlarına göre elde ettikleri toplam gelir baz alınarak dereceleri belirlenen başarılı acenteleri ödüllendirdi.AnadoluJet, Anadolu’daki tüm uçuş noktalarından davet ettiği başarılı acentelerini, 13-15 Nisan tarihleri...

AnadoluJet, 2017 yılının en başarılı acentelerini ödüllendirdi

AnadoluJet, 2017 yılı satışlarına göre elde ettikleri toplam gelir baz alınarak dereceleri belirlenen başarılı acenteleri ödüllendirdi.AnadoluJet, Anadolu’daki tüm uçuş noktalarından davet ettiği başarılı acentelerini, 13-15 Nisan tarihleri...

15 Nisan 2018 Pazar 10:46
AnadoluJet, 2017 yılının en başarılı acentelerini ödüllendirdi

AnadoluJet, 2017 yılı satışlarına göre elde ettikleri toplam gelir baz alınarak dereceleri belirlenen başarılı acenteleri ödüllendirdi.

AnadoluJet, Anadolu’daki tüm uçuş noktalarından davet ettiği başarılı acentelerini, 13-15 Nisan tarihleri arasında Alanya’da düzenlenen ödül töreninde bir araya getirdi. Ödül töreni öncesi Alanya’nın önemli tarihi ve turistik merkezlerinin gezildiği bir organizasyon gerçekleştirildi. 14 Nisan akşamı düzenlenen ödül törenine Gazipaşa Belediye Başkanı Dr. Adil Çelik, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya ve Gazipaşa turizmcileri, THY ve AnadoluJet müdürleri ile ödül almaya hak kazanan acente yetkilileri katıldı.

Acenteler ödüllendirildi

AnadoluJet Bölgesel Uçuşlar Başkanı Şamil Karakaş’ın açılış konuşmasıyla başlayan programda, dereceye giren acenteler ödüllendirildi. AnadoluJet’in 10. yılı münasebetiyle pasta da kesilirken, Avrupa Mutfak Mirası Ağı’na Türkiye’den kabul edilen ilk şehir olan Alanya’nın ödüllü lezzetleri de katılımcılara ikram edildi.

AnadoluJet’in büyüme trendine vurgu

2008 yılından kurulan AnadoluJet’in o tarihten beri Anadolu insanının tarafından sahiplenildiğine dikkat çeken AnadoluJet Bölgesel Uçuşlar Başkanı Şamil Karakaş, aradan geçen 10 yıllık serüvenindeki kilometre taşlarına değinerek; “Yolcu beklenti ve ihtiyaçlarına, gelişen teknoloji, iş modeli gerçekleri ve yenilikçi yaklaşımlara cevap veren AnadoluJet; çıktığı bu yolculukta 5 uçaktan oluşan filosunu 2018 itibariyle 38 uçağa çıkarmış, Ankara ve İstanbul Sabiha Gökçen Hublarından 41 havalimanına 69 hat sayısıyla uçuşlarını gerçekleştirmektedir. Anadolu illerinin kalkınmasında tetikleyici unsurlardan biri olmuş, henüz uçma deneyimi olmayan milyonlara ilk uçuş tecrübesi yaşatmayı başarmıştır” ifadelerine yer verdi.
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