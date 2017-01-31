Buna göre yiyecek-içecekler veya sağlıkla ilgili beyanlar belirsiz, yanlış yönlendirici, aldatıcı ve diğer gıdaların da beslenme yönünden yeterli ve güvenli olduğu konusunda tereddüde düşürücü şekilde olmayacak ve belirli bir gıdanın gereğinden fazla tüketimini destekleyecek yahut özendirecek bir şekilde yapılamayacak.

BİLGİLENDİRME DOĞRU VE ANLAŞILIR YAPILACAK

Yine bu kararla birlikte, gıda etiketlerindeki bilgilendirmenin doğru, net ve kullanıcı için kolay anlaşılabilecek şekilde olması yönünde çalışılacak. Yapılacak etiket düzenlemelerinde, ilgili gıdanın herhangi bir hastalığı engelleme, iyileştirme yahut veya tedavi edici özelliği bulunup bulunmadığına dair herhangi bir ifade bulunmayacak. Gıda etiketinde ürünün menşei, bileşimi, imalat metotları gibi özellikleriyle ilgili olarak yanıltıcı bilgiler yer alamayacak. Gıdanın sahip olmadığı özellikler kullanılarak bilgilendirme yapılamayacak. Gıda, içeriğinde gluten bulunuyorsa, etiketinde buna atıf yapılacak.

MERDİVEN ALTI PAKETLEMELER YAPILMASIN

Karara ilişkin olarak Malatya Tüketici Eğitim ve Koruma Derneği Başkanı Ali Düzova da görüşlerini belirtti. Ali Düzova, “Biliyorsunuz ülkemizde hem açıkta satılan hem de ambalaj içerisinde satılan gıdalar var. Biz, dernek olarak açıkta satılan gıdalara karşıyız. Paketleme hususunda da, gönül ister ki merdiven altı paketlemeler yapılıyor olmasaydı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çıkartmış oldukları yönetmelikler gereğince paketin üzerinde içindeki gıdanın menşei, ürün hangi ülkeye, nereye ait onun bilgisi, içinde bulunan katkı maddelerinin neler olduğunun, üretim ve son kullanma tarihinin yazılması gerekiyor zaten. Bu çıkarılan yeni yönetmelik bizce uygundur” ifadelerini kullanarak açıkta satılan veya merdiven altı bir şekilde üretilen gıda ürünlerine karşı olduklarını söyledi.

UZMANLARIN DENETLEMESİ GEREKİYOR

Ambalajlı gıdaların denetiminin sıkı bir şekilde yapılması gerektiğini fakat uygulamada bazı eksiklikler olduğunu dile getiren Malatya Tüketici Eğitim ve Koruma Derneği Başkanı Ali Düzova, “Konuyla ilgili birçok kanun, yönetmelik çıkıyor fakat uygulamada eksiklikler var. Şu anda piyasadaki ürünlerin hepsi için diyemesem de birçoğu, en azından merdiven altı yapılıp ambalajlanan ürünlerin içeriklerinde ne olduğunun, etiketlerinde açık bir şekilde yazdığını düşünmüyorum. Verdikleri bilgilerin çoğu eksik, aldatıcı, yanıltıcı. Ancak Bakanlığın yeni kararıyla bu durumun değişeceğini düşünüyorum, biz bu uygulamayı destekliyoruz. Denetleme konusu da önemli, böyle ürünlerin denetlenmesi gerekiyor. Bu denetlemeyi yapacak özel bir personel ekibi olmalı. Çünkü bu sizin, benim yapabileceğimiz bir denetleme değil. Bunu uzmanların yapması lazım. Bununla beraber, gıdayla ilgili herhangi bir şikâyeti olan tüketicilerimiz 174 Alo Gıda Hattı’nı çevirip, ilgili yerlere bildirdikleri zaman, en kısa sürede yetkililer gelip durumla ilgileniyorlar. Tüketicilerimiz bu konuda da bilinçli olsunlar” diyerek konuşmasını noktaladı.

SELAHATTİN BAYRAK