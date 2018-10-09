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Altının gramı 236 lira

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 236,50 lira oldu. Altında yeniden yükselişin hakim olduğunu bildirildi.

Altının gramı 236 lira

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 236,50 lira oldu. Altında yeniden yükselişin hakim olduğunu bildirildi.

09 Ekim 2018 Salı 10:42
Altının gramı 236 lira

236,30 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 236,50 liradan, bin 557 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 578 liradan, 215,50 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 219,50 liradan, bin 522 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 542 liradan, 761 liradan alınan yarım ziynet 771 liradan ve 380 liradan alınan çeyrek ziynet 385 liradan satılıyor.

Konuya ilişkin yorumda bulunan Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları düşüş gösteriyor. Şu sıralar yine bir yükselme söz konusu ama bu çok uzun sürmez. Tahminen yeniden düşüşler olur” diye konuştu.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 6,1530 liradan, euro ise 7,0890 liradan haftaya başladı. 6,1510 liradan alınan dolar 6,1530 liradan, 7,0870 liradan alınan euro ise 7,0890 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 6,1280 liradan, euro ise 7,0640 liradan satılmıştı.

SELAHATTİN BAYRAK

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Altın
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