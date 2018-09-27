Altının gramı 230 liralarda

236,20 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 236,40 liradan, bin 557 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 578 liradan, 215 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 219 liradan, bin 521 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 541 liradan, 761 liradan alınan yarım ziynet 771 liradan ve 380 liradan alınan çeyrek ziynet 385 liradan satılıyor.

DÜĞÜN YAPANLAR SIKINTI ÇEKTİ

Konuya değerlendiren Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları dengesiz bir şekilde seyrediyor. Altın her zaman böyledir. Şu sıralar bir düşüş var. Bu durum çok uzun süremez diye düşünüyorum. Bu sene düğün yapanlar altın alırken çok zorlandı” diye konuştu.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 6,1620 liradan, euro ise 7,2530 liradan dün güne başladı. 6,16 liradan alınan dolar 6,1620 liradan, 7,2510 liradan alınan euro ise 7,2530 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 6,1970 liradan, euro ise 7,3110 liradan satılmıştı.