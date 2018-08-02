Altının gramı 200 TL’ye yaklaştı

194 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 194,20 liradan, bin 278 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 299 liradan, 177 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 181 liradan, bin 249 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 269 liradan, 625 liradan alınan yarım ziynet 635 liradan ve 312 liradan alınan çeyrek ziynet 317 liradan satılıyor.

Altındaki durumu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları çok yükseldi. Bu durum bizi etkiledi. Vatandaşlar daha çok gram altın alıyor” dedi.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 4,9340 liradan, euro ise 5,7650 liradan dün güne başladı. 4,9320 liradan alınan dolar 4,9340 liradan, 5,7630 liradan alınan euro ise 5,7650 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,9110 liradan, euro ise 5,7510 liradan satılmıştı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,18'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,18'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 172,88 puanlık azalışla 96 bin 779 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi 0,50, holding endeksi de 1,35 değer kaybetti. busabahmalatya.com