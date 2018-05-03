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Altının Gramı 173 Lira Oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 173,40 lira oldu. Altındaki durumu değerlendiren kuyumcular, fiyatların bir miktar arttığını belirttiler.

Altının Gramı 173 Lira Oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 173,40 lira oldu. Altındaki durumu değerlendiren kuyumcular, fiyatların bir miktar arttığını belirttiler.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:00
Altının Gramı 173 Lira Oldu

173,20 liradan alınan 24 ayar külçe altın 173,40 liradan, bin 141 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 160 liradan, 158 liradan alınan 22 ayar bilezik 162 liradan, bin 115 liradan alınan lira ziynet bin 137 liradan, 559 liradan alınan yarım ziynet 569 liradan ve 279 liradan alınan çeyrek ziynet 284 liradan satılıyor.

DÜŞÜŞE GEÇTİ

Konuyla ilgili yorumda bulunan Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları ciddi bir düşüşe geçti. Bu düşüş bugün bir miktar yükselmeyle kendini gösterdi. Önümüzdeki günlerde fiyatların nasıl oynayacağı beli olur” dedi.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 4,1050 liradan, euro ise 4,9260 liradan dün güne başladı. 4,1030 liradan alınan dolar 4,1050 liradan, 4,9240 liradan alınan euro ise 4,9260 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,0920 liradan, euro ise 4,9140 liradan satılmıştı.

SELAHATTİN BAYRAK  -  Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
AltınALTIN FİYATLARI
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