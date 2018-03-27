ALTININ GRAMI 173 LİRA

172,20 liradan alınan 24 ayar külçe altın 172,40 liradan, bin 135 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 154 liradan, 157 liradan alınan 22 ayar bilezik 161 liradan, bin 109 liradan alınan lira ziynet bin 129 liradan, 555 liradan alınan yarım ziynet 565 liradan ve 277 liradan alınan çeyrek ziynet 282 liradan satılıyor.

YATIRIMCI ŞANSLI

Altındaki bu durumu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları çok yükseldi. Bu yükselişin devam edeceğini öngörülüyor. Altın yatırımcısı şanslı. Ancak düğün sezonu yaklaşıyor ve sanırım bu sene kimse altın alamayacak” dedi.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 3,9670 liradan, euro ise 4,9070 liradan dün güne başladı. 3,9650 liradan alınan dolar 3,9670 liradan, 4,9050 liradan alınan euro ise 4,9070 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,9580 liradan, euro ise 4,8890 liradan satılmıştı.

Borsa İstanbul, dün günün ilk yarısında yüzde 0,65'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,65'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 760,10 puanlık artışla 117 bin 362 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi 0,08, holding endeksi de yüzde 0,38 değer kazandı.

SELAHATTİN BAYRAK - Busabah Gazetesi