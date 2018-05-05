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Altında Yükseliş Yaşanıyor

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 179,60 lira oldu.

Altında Yükseliş Yaşanıyor

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 179,60 lira oldu.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:15
Altında Yükseliş Yaşanıyor

179,40 liradan alınan 24 Ayar külçe altın 179,60 liradan, bin 182 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 201 liradan, 163,50 liradan alınan 22 ayar bilezik 167,50 liradan, bin 155 liradan alınan lira ziynet bin 175 liradan, 578 liradan alınan yarım ziynet 588 liradan ve 289 liradan alınan çeyrek ziynet 294 liradan satılıyor.

Dolar/TL, 4,28'in üzerine çıkarak rekor kırmaya devam ediyor. Önceki gün gerçekleşen S&P'nin kredi notu düşüşü, enflasyon verisinin açıklanması ile TL'nin dolar karşısında değer kaybı bugün de devam ediyor. Dün güne 4,23 seviyesinden başlayan dolar, TL karşısında tarihi rekorunu tazeledi. Kurda dün 4,24 ile tazelenen rekor, bugün 4,28 seviyesinin üzerine çıktı. Kurda son rekor 2,2815 ile görüldü. 

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