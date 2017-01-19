19 Ocak 2017 Perşembe

Altın’da son durum

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,75 lira oldu.

19 Ocak 2017 Perşembe 14:16
Altın’da son durum
  147,50 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 147,75 liradan, 972 liradan alınan cumhuriyet ata lira 988 liradan, 134,50 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 138,50 liradan, 950 liradan alınan lira (tam) ziynet 969 liradan, 475 liradan alınan yarım ziynet 485 liradan satışa sunuldu. 
  Vatandaşın en çok rağbet ettiği ve 237 liradan alınan çeyrek ziynet ise 243 liradan satıldı. Altının durumu merakla takip ediliyor.
İHA
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