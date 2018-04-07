ALTINDA DURUM

172,80 liradan alınan 24 ayar külçe altın 173 liradan, bin 139 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 158 liradan, 157,50 liradan alınan 22 ayar bilezik 161,50 liradan, bin 113 liradan alınan lira ziynet bin 133 liradan, 557 liradan alınan yarım ziynet 567 liradan ve 278 liradan alınan çeyrek ziynet 283 liradan satılıyor.

Serbest piyasada dolar 4,06 liradan, euro ise 4,9680 liradan güne başladı. 4,0580 liradan alınan dolar 4,06 liradan, 4,9660 liradan alınan euro ise 4,9680 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,0360 liradan, euro ise 4,9470 liradan satılmıştı. busabahmalatya.com