ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR!

162,50 liradan alınan 24 ayar külçe altın (Gr.) 162,70 liradan, bin 71 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 89 liradan satıldı.

148 liradan alınan 22 ayar bilezik ise (Gr.) 152 liradan, bin 47 liradan alınan Lira (Tam) ziynet bin 67 liradan, 523 liradan alınan yarım ziynet 533 liradan ve 262 liradan alınan çeyrek ziynet 267 liradan satıldı.

Borsa dün günün ilk yarısında yüzde 0,55'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Endeks, 651,86 puanlık azalışla 118 bin 392 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi de yüzde 0,33 değer kaybetti. busabahmalatya.com