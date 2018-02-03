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ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR!

Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. Dün güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 162 lira oldu. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,70 lira oldu.

ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR!

Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. Dün güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 162 lira oldu. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,70 lira oldu.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Şubat 2018 Cumartesi 11:48
ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR!

162,50 liradan alınan 24 ayar külçe altın (Gr.) 162,70 liradan, bin 71 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 89 liradan satıldı.

148 liradan alınan 22 ayar bilezik ise (Gr.) 152 liradan, bin 47 liradan alınan Lira (Tam) ziynet bin 67 liradan, 523 liradan alınan yarım ziynet 533 liradan ve 262 liradan alınan çeyrek ziynet 267 liradan satıldı.

Borsa dün günün ilk yarısında yüzde 0,55'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Endeks, 651,86 puanlık azalışla 118 bin 392 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi de yüzde 0,33 değer kaybetti. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
AltınYükseliş
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