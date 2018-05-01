Altın Yükselişini Durdurdu

30 Nisan Pazartesi günü gram altın 172,07 liradan alınırken 172,11 liradan satıldı. Çeyrek altın 275,49 lira alınıp 281,72 liradan satıldı. Cumhuriyet altın da bin 145 liradan alınıp bin 155 liradan satıldı.

Serbest piyasada dolar 4,0420 liradan, euro ise 4,9080 liradan dün güne başladı. Önceki kapanışta dolar 4,0480 liradan, euro ise 4,8890 liradan satılmıştı.

Borsa ise haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,30'luk yükselişle başladı. Endeks, 325,97 puanlık artışla 107 bin 940 puan olurken, açılışta bankacılık endeksi 0,32, holding endeksi de yüzde 0,47 değer kazandı.