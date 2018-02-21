ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

162,40 liradan alınan 24 ayar külçe altın 162,60 liradan, bin 70 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 88 liradan, 148 liradan alınan 22 ayar bilezik 152 liradan, bin 46 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 67 liradan, 523 liradan alınan yarım ziynet 533 liradan ve 262 liradan alınan çeyrek ziynet 267 liradan satılıyor.

YATIRIMCI KAZANACAK

Altındaki durumu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları yükselişe geçti. Birkaç zamandır durağanlık hakimdi. Önümüzdeki günlerde ne olacağı belli olmaz ancak altın yatırımcısı yine kazanacak gibi” diye konuştu.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 3,7630 liradan, euro ise 4,6620 liradan dün güne başladı. 3,7610 liradan alınan dolar 3,7630 liradan, 4,66 liradan alınan euro ise 4,6620 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7580 liradan, euro ise 4,6510 liradan satılmıştı.busabahmalatya.com