Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116316
ALTIN
161.901
DOLAR
3.7867
STERLİN
5.2907
EURO
4.6650

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,60 lira oldu. Altında belli bir yükselişin hakim olduğu görülüyor.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,60 lira oldu. Altında belli bir yükselişin hakim olduğu görülüyor.

busabahh
busabahh
21 Şubat 2018 Çarşamba 12:23
ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

162,40 liradan alınan 24 ayar külçe altın 162,60 liradan, bin 70 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 88 liradan, 148 liradan alınan 22 ayar bilezik 152 liradan, bin 46 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 67 liradan, 523 liradan alınan yarım ziynet 533 liradan ve 262 liradan alınan çeyrek ziynet 267 liradan satılıyor.

YATIRIMCI KAZANACAK

Altındaki durumu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları yükselişe geçti. Birkaç zamandır durağanlık hakimdi. Önümüzdeki günlerde ne olacağı belli olmaz ancak altın yatırımcısı yine kazanacak gibi” diye konuştu.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 3,7630 liradan, euro ise 4,6620 liradan dün güne başladı. 3,7610 liradan alınan dolar 3,7630 liradan, 4,66 liradan alınan euro ise 4,6620 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7580 liradan, euro ise 4,6510 liradan satılmıştı.busabahmalatya.com 

SELAHATTİN BAYRAK

Son Güncelleme: 21.02.2018 13:12
Anahtar Kelimeler:
ALTIN FİYATLARIAltınçeyrek Altın Ne Kadar OlduKülçe Altın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bolu’da kurulan Güneş Enerji Santrali ile 10 bin hanelik enerji üretilecek
Bolu’da kurulan Güneş Enerji Santrali ile 10 bin hanelik enerji üretilecek
1 KURUŞ ZAM YOK!
1 KURUŞ ZAM YOK!
Borsa ilk yarıda yatay
Borsa ilk yarıda yatay

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim