ALTIN YÜKSELDİ!

172,80 liradan alınan 24 ayar külçe altın 173 liradan, bin 139 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 157 liradan, 157,60 liradan alınan 22 ayar bilezik 161,60 liradan, bin 113 liradan alınan lira ziynet bin 135 liradan, 558 liradan alınan yarım ziynet 568 liradan ve 279 liradan alınan çeyrek ziynet 284 liradan satılıyor.

Kuyumcular ise altın fiyatlarındaki yükselişin sektörü olumsuz etkilediğini vurguladı. Kuyumcu Ahmet Kara, "Altının pahalı olması işlerimiz zorlaştırıyor. Altında yükseliş devam edecek gibi. Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de fiyatların belli bir düzeyde gitmesi çok önemli. Fiyatlar ne kadar belli bir seviyede istikrarlı bir şekilde giderse bizim işlerimiz de o kadar iyi olur" ifadelerini kullandı.

DOLARDA VE EURODA DURUM

Diğer taraftan serbest piyasada dolar 3,9660 liradan, euro ise 4,9380 liradan dün güne başladı. 3,9640 liradan alınan dolar 3,9660 liradan, 4,9360 liradan alınan euro ise 4,9380 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,9740 liradan, euro ise 4,8440 liradan satılmıştı.

Borsa İstanbul, dün günün ilk yarısında yüzde 0,84'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,84'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 972,66 puanlık artışla 117 bin 393 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi 1,51, holding endeksi de yüzde 0,58 değer kazandı.

SELAHATTİN BAYRAK - Busabah Gazetesi