ALTIN REKORA KOŞUYOR

Dün gram altın fiyatları 172 lira bandında ilerlerken, 172,33 liradan alınıp 172,73 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 274,78 liradan alınırken 280,99 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını da bin 132 liradan alınıp bin 149 liradan satılıyor.

DOLARDA DA YÜKSELİŞ HAKİM

Dolar fiyatlarındaki hareketlilik dün de devam etti. Dolar piyasasındaki hareketlilikve sert yükselişler sürüyor.

Dolardaki bu sert yükseliş, dolar/TL'yi de etkiledi ve dün gece yarısı dolar tarihinde ilk defa 4 lira seviyesine kadar dayandı. Bu gelişme yalnızca doları değil, euroyuetkiledi ve euro da 5 liraya dayandı.

VATANDAŞ TELAŞLI

Yaz ayları ile beraber düğün mevsimi de başlarken vatandaşlar da telaşlandı. Altının pahalılığından yakınan vatandaşlar düğünlerden dolayı çok yükselmesini istemezken, altına yatırım yapanlar ise durumdan hoşnut olduklarını belirttiler. busabahmalatya.com