Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 16°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117458
ALTIN
172.657
DOLAR
3.9837
STERLİN
5.6466
EURO
4.9423

ALTIN REKORA KOŞUYOR

Her geçen gün yükselen altının fiyatı dün gramı 172 lira bandında ilerledi. Düşüşe hiç geçmeyen, aksine her geçen gün tırmanışa geçen altın fiyatları son zamanların en yüksek değerine ulaştı.

ALTIN REKORA KOŞUYOR

Her geçen gün yükselen altının fiyatı dün gramı 172 lira bandında ilerledi. Düşüşe hiç geçmeyen, aksine her geçen gün tırmanışa geçen altın fiyatları son zamanların en yüksek değerine ulaştı.

busabahh
busabahh
26 Mart 2018 Pazartesi 11:29
ALTIN REKORA KOŞUYOR

Dün gram altın fiyatları 172 lira bandında ilerlerken, 172,33 liradan alınıp 172,73 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 274,78 liradan alınırken 280,99 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını da bin 132 liradan alınıp bin 149 liradan satılıyor.

DOLARDA DA YÜKSELİŞ HAKİM

Dolar fiyatlarındaki hareketlilik dün de devam etti. Dolar piyasasındaki hareketlilikve sert yükselişler sürüyor.

Dolardaki bu sert yükseliş, dolar/TL'yi de etkiledi ve dün gece yarısı dolar tarihinde ilk defa 4 lira seviyesine kadar dayandı. Bu gelişme yalnızca doları değil, euroyuetkiledi ve euro da 5 liraya dayandı.

VATANDAŞ TELAŞLI

Yaz ayları ile beraber düğün mevsimi de başlarken vatandaşlar da telaşlandı. Altının pahalılığından yakınan vatandaşlar düğünlerden dolayı çok yükselmesini istemezken, altına yatırım yapanlar ise durumdan hoşnut olduklarını belirttiler. busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
ALTIN FİYATLARI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOKİ, RESTORASYONLARA DESTEĞİNİ ARTIRDI
TOKİ, RESTORASYONLARA DESTEĞİNİ ARTIRDI
DÖVİZDEKİ DALGALANMA GEÇİCİ
DÖVİZDEKİ DALGALANMA GEÇİCİ
YEŞİL FASULYE CEP YAKIYOR
YEŞİL FASULYE CEP YAKIYOR

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim