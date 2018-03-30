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ALTIN REKOR SEVİYELERE DOYMUYOR

Altın fiyatları her geçen gün rekora doğru koşuyor. Gram altın dün 171,22 liradan alınırken, 171,27 liradan satıldı.

ALTIN REKOR SEVİYELERE DOYMUYOR

Altın fiyatları her geçen gün rekora doğru koşuyor. Gram altın dün 171,22 liradan alınırken, 171,27 liradan satıldı.

30 Mart 2018 Cuma 10:38
ALTIN REKOR SEVİYELERE DOYMUYOR

Durdurulamayan altın fiyatlarının her geçen gün artması ise dikkatleri çekiyor. Düğün sezonlarının da başlaması ile beraber kimi vatandaş durumdan hoşnutken kimisi ise tedirgin bir halde altın fiyatlarını nasıl bir değişikliğin beklediğini merak ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatlarını paylaşan Kapalı Çarşı esnaflarından Hanifi Yaylacı, “Çeyrek altın 274,28 liradan alınırken 280,49 liradan satılıyor. Yarım altın da 546,86’dan alınıp 560,97 liradan satılıyor” dedi.

Cumhuriyet altın fiyatını da ifade eden Yaylacı, “Cumhuriyet altını ise bin 138 liradan alınıp bin 150 liradan alıcı buluyor” dedi.

SELEHATTİN BAYRAK - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
ALTIN FİYATLARI
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