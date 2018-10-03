Altın güvenilir liman mı?

227,10 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 227,30 liradan, bin 496 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 517 liradan, 207 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 211 liradan, bin 462 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 482 liradan, 731 liradan alınan yarım ziynet 741 liradan ve 365 liradan alınan çeyrek ziynet 370 liradan satıldı.

SEKTÖRDE SİRKÜLASYON

Altındaki durumu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları çok ciddi oranda yükselmişti. Şu sıralar bir düşüş hakim. İnşallah bu şekilde sürer. Doların düşmesiyle altın da düşer. Böylece sektörde bir sirkülasyon olur” diye konuştu.

Vatandaşlar ise özellikle altın yatırımcısının çok kazandığını ve altının yatırım için güvenilir bir liman olduğunu dile getirdiler.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 5,9760 liradan, euro ise 6,9020 liradan güne başladı. 5,9740 liradan alınan dolar 5,9760 liradan, 6,90 liradan alınan euro ise 6,9020 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,95 liradan, euro ise 6,91 liradan satılmıştı.

Borsa İstanbul, dün günün ilk yarısında yüzde 0,64'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,64'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 633,85 puanlık azalışla 97 bin 903 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi 1,72, holding endeksi de 0,41 değer kaybetti.