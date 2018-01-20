ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

162,50 liradan alınan 24 ayar külçe altın 162,70 liradan, bin 71 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 88 liradan, 148,20 liradan alınan 22 ayar bilezik 152,20 liradan, bin 47 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 67 liradan, 524 liradan alınan yarım ziynet 534 liradan ve 262 liradan alınan çeyrek ziynet 267 liradan satılıyor.

ALTIN YATIRIMCISI

Bu anlamda konuyla ilgili konuşan Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları rekor seviyelere yükselmişti. Sonradan düşüşe geçti. Şimdi ise durağan halde. Düğün mevsimi de geçti. Bütün bunlarla beraber sektörde bir durağanlığın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Altın yatırımcısı ise kazanmaya devam ediyor” diye konuştu.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 3,7720 liradan, euro ise 4,6260 liradan güne başladı. 3,77 liradan alınan dolar 3,7720 liradan, 4,6240 liradan alınan euro ise 4,6260 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7820 liradan, euro ise 4,6350 liradan satılmıştı.

Borsa dün günü yüzde 0,23'lük yükselişle tamamlandı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,23'lük yükselişle tamamladı. Endeks 263,51 puanlık artışla 116 bin 856 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,01 azaldı.

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