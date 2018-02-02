Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119101
ALTIN
162.509
DOLAR
3.7477
STERLİN
5.3296
EURO
4.6819

ALTIN FİYATLARINDA DURGUNLUK HAKİM!

Dün altın fiyatı güne aynı seviyede başladı. Durağanlığını koruyan altın fiyatları şu şekildeydi: Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162 lira oldu.  161,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162 liradan, bin 66 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 84 liradan satıldı.

ALTIN FİYATLARINDA DURGUNLUK HAKİM!

Dün altın fiyatı güne aynı seviyede başladı. Durağanlığını koruyan altın fiyatları şu şekildeydi: Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162 lira oldu.  161,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162 liradan, bin 66 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 84 liradan satıldı.

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Şubat 2018 Cuma 12:15
ALTIN FİYATLARINDA DURGUNLUK HAKİM!

147,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 151,60 liradan, bin 42 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 63 liradan, 521 liradan alınan Yarım Ziynet 531 liradan ve 261 liradan alınan Çeyrek Ziynet 266 liradan satıldı.

Serbest piyasada dolar 3,7550 liradan, euro ise 4,6680 liradan dün güne başladı. Önceki kapanışta dolar 3,7540 liradan, euro ise 4,6810 liradan satılmıştı.

Borsa ise dün günün ilk yarısında yüzde 1,05'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.251 puanlık artışla 120 bin 780 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi de yüzde 0,43 değer kazandı.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Altın FiyatıDurağanlığı24 Ayar Külçe Altın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER ?
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER ?
Otogaza indirim geldi
Otogaza indirim geldi
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim