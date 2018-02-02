ALTIN FİYATLARINDA DURGUNLUK HAKİM!

147,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 151,60 liradan, bin 42 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 63 liradan, 521 liradan alınan Yarım Ziynet 531 liradan ve 261 liradan alınan Çeyrek Ziynet 266 liradan satıldı.

Serbest piyasada dolar 3,7550 liradan, euro ise 4,6680 liradan dün güne başladı. Önceki kapanışta dolar 3,7540 liradan, euro ise 4,6810 liradan satılmıştı.

Borsa ise dün günün ilk yarısında yüzde 1,05'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.251 puanlık artışla 120 bin 780 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi de yüzde 0,43 değer kazandı.busabahmalatya.com