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ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 161,40 lira oldu. Altındaki bu durumu değerlendiren kuyumcular, belli bir düşüşün söz konusu olduğunu ifade ettiler.

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 161,40 lira oldu. Altındaki bu durumu değerlendiren kuyumcular, belli bir düşüşün söz konusu olduğunu ifade ettiler.

busabahh
busabahh
03 Mart 2018 Cumartesi 12:04
ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

161,20 liradan alınan 24 ayar külçe altın 161,40 liradan, bin 62 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 80 liradan, 147 liradan alınan 22 ayar bilezik 151 liradan, bin 38 liradan alınan lira ziynet bin 58 liradan, 519 liradan alınan yarım ziynet 529 liradan ve 259 liradan alınan çeyrek ziynet 264 liradan satılıyor.

ALTIN YATIRIMCISI TAKİPTE

Konuyla ilgili yorumda bulunan Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları düşüyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi altın geçen sene çok yükselmişti. Bu yıl ise düşüşe geçti. İlk 2 ayda bu durum yaşandı. Altın yatırımcısı fiyatları takip ediyor. Öte yandan altın seferberliği ile birçok altın da bozuldu” sözlerini kaydetti.

DOLAR VE BORSADA DURUM

Serbest piyasada dolar 3,81 liradan, euro ise 4,68 liradan dün güne başladı. 3,8080 liradan alınan dolar 3,81 liradan, 4,6780 liradan alınan euro ise 4,68 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8140 liradan, euro ise 4,65 liradan satılmıştı.
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,61'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,61'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 721,74 puanlık azalışla 116 bin 910 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi de yüzde 0,33 değer kaybetti. busabahmalatya.com 

TAHİR ÖZÇELİK

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Serbest Piyasa24 Ayar Külçe AltınKuyumcuAltın16140 Lira
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