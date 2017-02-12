Bilindiği gibi altın uzun zamandır ciddi bir istikrarsızlık sürdürüyor. Terör olayları, akabinde gelen 15 Temmuz darbe girişimi, operasyonlar gibi etkenlerle beraber başkanlık sisteminin konuşulmaya başlanması ve dış sebeplerden kaynaklı etkenlerle birlikte altın ciddi bir yükselişe geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısından sonra dolarını bozdurup altın alanlar sayesinde kuyumcular rahat nefes alsa da altın yükselişte olduğu istikrarı bozmadı. Ancak birkaç süredir altın fiyatları sonunda düşmeye başladı.

SEVİNÇLE KARŞILANDI

Rekor rakamlara kadar çıkan altının bu düşüşü kuyumcular tarafından da sevinçle karşılandı. Kuyumcu Ahmet Yıldız, “Nişan, düğün sezonu sonunda yaklaşıyor. Altın fiyatlarının düşmesi bizim sektörde de sirkülasyon oluşturacaktır” dedi. apple-converted-space">

Öte yandan 145 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 144,70 liradan, 952 liradan alınan cumhuriyet ata lira 968 liradan, 132 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 136 liradan, 930 liradan alınan lira (tam) ziynet 949 liradan, 464 liradan alınan yarım ziynet 474 liradan, 232 liradan alınan çeyrek ziynet 237 liradan satılıyor.

SELAHATTİN BAYRAK