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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 169,90 lira oldu. Altın fiyatlarında düşüşün hakim olduğu görülüyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 169,90 lira oldu. Altın fiyatlarında düşüşün hakim olduğu görülüyor.

03 Nisan 2018 Salı 10:30
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR

169,70 liradan alınan 24 ayar külçe altın 169,90 liradan, bin 118 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 137 liradan, 155 liradan alınan 22 ayar bilezik 159 liradan, bin 93 liradan alınan lira ziynet bin 115 liradan, 547 liradan alınan yarım ziynet 557 liradan ve 274 liradan alınan çeyrek ziynet 279 liradan satılıyor.

  1. YATIRIMCI KAZANDI

Konuyla ilgili yorumda bulunan Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları rekor seviyelere yükselmişti. Bir anda düşüş yaşandı. Sektör şaşkına uğradı ama altın bu, sağı-solu belli olmaz. Altın yatırımcısı, geçen haftaki yükselişten iyi kazandı” dedi.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar da 3,9620 liradan, euro ise 4,8820 liradan güne başladı. 3,9620 liradan alınan dolar 3,9620 liradan, 4,88 liradan alınan euro ise 4,8820 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,9580 liradan, euro ise 4,8790 liradan satılmıştı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,09'luk yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,09'luk yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 99,67 puanlık artışla 115 bin 29 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi 0,20, holding endeksi de yüzde 0,58 değer kaybetti.

SELAHATTİN BAYRAK - Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 03.04.2018 10:50
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