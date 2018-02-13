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ALTIN DÜŞÜŞTE Mİ YÜKSELİŞTE Mİ?

Altın fiyatları dün güne yükselişle başladı. Peki, altının gramı ne kadar oldu? Kuyumcu esnaflarından Hanifi Yaylacı altına dair gelişmeleri ve fiyatları açıkladı. Yaylacı dün gram altının fiyatının 162 lira olduğunu söyledi.

ALTIN DÜŞÜŞTE Mİ YÜKSELİŞTE Mİ?

Altın fiyatları dün güne yükselişle başladı. Peki, altının gramı ne kadar oldu? Kuyumcu esnaflarından Hanifi Yaylacı altına dair gelişmeleri ve fiyatları açıkladı. Yaylacı dün gram altının fiyatının 162 lira olduğunu söyledi.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 11:28
ALTIN DÜŞÜŞTE Mİ YÜKSELİŞTE Mİ?

Yarın 14 Şubat ‘Sevgililer Günü’ olarak kabul edildiği ve bu şekilde benimsendiği için alışverişlerde arttı. Malatya’da da artan alışveriş altına yansıdı. Özellikle altın kolye, küpe, bileklik gibi ürünler çok satıldı.

Yaylacı, uzun süredir altında yaşanan düşüşün yerini yükselişe bıraktığını söyledi. Gram altının 162 liradan alınıp, 162,29 liradan satıldığını söyleyen esnaf Yaylacı, çeyrek altının ise 259,62 liradan alınıp 266,11 liradan satıldığını belirtti.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altınının ise bin 72 liradan alınıp, bin 88 liradan alıcı bulduğunu söyleyen Yaylacı, “Tam ziynet de bin 34 liradan alınıp, bin 67 liradan satılıyor” dedi.busabahmalatya.com 

TAHİR ÖZÇELİK

Anahtar Kelimeler:
ALTIN FİYATLARIMalatya
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