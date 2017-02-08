08 Şubat 2017 Çarşamba

Altın düşüşte…

Altın haftaya düşüşle başladı, herkes umutlandı. Altın fiyatlarındaki dalgalanmayı değerlendiren kuyumcular ise, altının en iyi yatırım aracı olduğunu söylediler.

07 Şubat 2017 Salı 14:43
Altın düşüşte…

  Altındaki dalgalanmalar devam ediyor. Haftaya düşüşle başlayan altın, bundan sonra da düşecek mi merak konusu oldu. Konuyla ilgili BUSABAH’a konuşan kuyumcular, altın fiyatlarının son durumunu da dile getirdiler.
  24 ayar altının gramının 144,60 TL olduğunu dile getiren Vedat Altun isimli kuyumcu, altının haftaya düşüşle başladığını söyledi.

ALTININ ALICISI HER ÜLKEDE GEÇER
  En güvenilir limanın altın olduğunu söyleyen Altun, “Altın fiyatındaki düşüş doların düşüşüyle paralel gerçekleşti. Altındaki yükseliş yatırımcı ve bizleri korkutsa da yüksek olan fiyatların standart fiyatlar olmayacağını biliyorduk. Altının günü ve saati belli olmuyor. Bir bakmışsınız yükselmiş bir bakmışsınız düşmüş. Bu düşüşler önemli. Umarız düşüş eğilimini sürdür. Yatırımcılara devamlı çağrıda bulunuyoruz. ‘En güvenilir liman altındır’ diye. Altına yatırım yapan herkesin ne kadar kar yaptığını gördük. Bu yüzden vatandaşların yatırımlarını en iyi yatırım aracı olan altına yapmaya devam etmelerini istiyoruz. Çünkü altın en güvenilir liman. Tüm ülkede geçer. Alıcısı bulunur” şeklinde konuştu.

‘DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ?’ DİYE SORUYORLAR
  Altının haftaya düşüşle başladığını ifade eden Yusuf Koç isimli kuyumcu ise, “Altının haftaya düşüşle başlaması yatırımcıları umutlandırdı. Bizlere bundan sonra da düşüş devam eder mi diye soranlar oluyor. Gerçekten ben bu işle uğraşıyorum ama altın bundan sonra da düşüşüne devam eder mi yoksa tekrar yükselir mi bilemiyorum. Bugün düşüşe geçti, yarın yükselebilir. Çünkü altın fiyatları dünya piyasasıyla ilgili. Yarının ne olacağını kestiremiyorum. Şu anda 24 ayar altın 144,60 TL, çeyrek altının alışı 231 TL, satışı 238 TL, yarım altının alışı 462 TL, satışı 476 TL, tam altının alışı 924 TL, satışı ise 948 TL’den işlem görüyor” söylemlerinde bulundu.  

MUTLU SARIGÜL
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