Piyasada dün 144 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 144,20 liradan, 949 liradan alınan cumhuriyet ata lira 965 liradan, 131 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 135 liradan, 927 liradan alınan lira (tam) ziynet 946 liradan, 463 liradan alınan yarım ziynet 473 liradan, 232 liradan alınan çeyrek ziynet 238 liradan satıldı.

BOŞ BOŞ OTURUYORDUK

Altının artık düşüşe geçtiğini söyleyen kuyumcular ise bunun kendileri için umut verici olduğunu söylediler. Ahmet koç isimli kuyumcu, “Uzun zamandan beridir altın istikrarsızlığını koruyor. Şu sıralar bir düşüşe geçti. Artık altın yatırımcısı kalmamıştı. Bu durumda piyasamızda bir sirkülasyon oluşacaktır ve insanlar altına rağbet gösterecektir diye düşünüyoruz. Uzun zamandır kuyumcular olarak boş boş oturuyorduk” sözlerine yer verdi.

SELAHATTİN BAYRAK