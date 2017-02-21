21 Şubat 2017 Salı

ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,20 lira oldu. Altın fiyatlarının haftaya düşüşle başladığını belirten kuyumcular ise, bu durumun kendileri için umut verici olduğunu söylediler.

21 Şubat 2017 Salı 14:02
ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

  Piyasada dün 144 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 144,20 liradan, 949 liradan alınan cumhuriyet ata lira 965 liradan, 131 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 135 liradan, 927 liradan alınan lira (tam) ziynet 946 liradan, 463 liradan alınan yarım ziynet 473 liradan, 232 liradan alınan çeyrek ziynet 238 liradan satıldı.

BOŞ BOŞ OTURUYORDUK
  Altının artık düşüşe geçtiğini söyleyen kuyumcular ise bunun kendileri için umut verici olduğunu söylediler. Ahmet koç isimli kuyumcu, “Uzun zamandan beridir altın istikrarsızlığını koruyor. Şu sıralar bir düşüşe geçti. Artık altın yatırımcısı kalmamıştı. Bu durumda piyasamızda bir sirkülasyon oluşacaktır ve insanlar altına rağbet gösterecektir diye düşünüyoruz. Uzun zamandır kuyumcular olarak boş boş oturuyorduk” sözlerine yer verdi.    

SELAHATTİN BAYRAK
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