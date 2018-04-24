Altın Düşüşe Geçti

Yaz aylarının gelmesi ile beraber düğünler de artış görülürken altın almak isteyenler ve yatırım yapmak isteyenler de altının fiyatlarını merak ediyor. Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Dün çeyrek altın fiyatı kaç lira oldu?

Altın haftaya düşüşle başladı. Altın fiyatları sıkça sorulmaya başlanırken dün gram altın 174,31 liradan alınıp 174,35 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatlarını söyleyen Kapalı Çarşı Kuyumcu Esnafı Hanifi Yaylacı, “Çeyrek altın ise 279 liradan alınıyor, 286 liraya satılıyor.Yarım altın da 558,21'den alınıp 572,62 liradan satılıyor.Cumhuriyet altını ise bin 164 liradan alınıp bin 172 liradan alıcı buluyor” diye konuştu.

Altın fiyatlarının inişli-çıkışlı seyretmesi vatandaşında kafasında karışıklığa neden oluyor. Zeynep Tohum adlı vatandaş, “Yaz ayları düğün sezonu demek ve düğün yapan yakın akrabamıza altının fiyatı ne kadar yüksek olursa olsun hediye olarak alıyoruz. Bu da bizim bütçemizi zorluyor. Çok fazla artmaz diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Ali Mert adlı bir diğer vatandaş da altına yatırım yaptığını belirterek, “Altın fiyatlarının yüksek olması beni sevindiriyor. Çünkü zamanında yatırım olsun diye altın almıştım ve fiyatının yüksek olması beni olumlu anlamda etkiliyor” ifadelerini kullandı.

SELEHATTİN BAYRAK - Busabah Gazetesi