Altın Düşüş Yaşadı

Altın uzun süredir yaşadığı artışlarla gündemdeki yerini korurken dün düşüşle başladı. Hızlı yükselişinin yerini dalgalı bir trafiğe bırakan altın güne 177 lira seviyelerinde başladı. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN 283 TL

176,93 liradan alınan gram altının satış fiyatı 176,96 lira; çeyrek altının alış fiyatı da 283 lira olup satış fiyatı ise 289,40 lira. Yarım altın da 564,23’den alınırken 578,79 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise bin 171,00 liradan alınıp bin 183,00 liradan alıcı buluyor.busabahmalatya.com