ALTIN DURDURULAMIYOR!

Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da ilginin hat safhada olduğu altını Kapalı Çarşı esnaflarından Hanifi Yaylacı değerlendirdi. Yaylacı, altın fiyatlarının hep takip edildiğini ancak bahar mevsimi ile birlikte bu takibin daha da hareketleneceğini belirtti. Yaylacı, altının gram fiyatının 167 lira olduğunu söylerken, “Çeyrek altın 266,05 liradan alınıp 272,07 liradan satılıyor. Yarım altın da 530,43’den alınıp 544,13 liradan satılıyor” dedi.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altının ise bin 99 liradan alınıp bin 111 liradan alıcı bulduğunu ifade eden Yaylacı, “Tam ziynetin fiyatı 2 bin 660 liradan alınıp, 2 bin 702 liradan satılıyor” diye konuştu.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah gazetesi