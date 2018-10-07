Altın cep yakıyor

Bu anlamda çeyrek, 389,48 liradan satılıyor, yarım altın 778,95 TL, tam altın 1.051,77 TL,cumhuriyet altını 1.605,00 TL'den işlem görüyor.

Konuya ilişkin konuşan Kuyumcu Ahmet Karahan, “Altın Fiyatları Türkiye'de enflasyonun artması nedeniyle şuan yükselişte. Altının gramında gram başına 5 lira artış oldu. Ben altın fiyatlarının, yükseleceğini düşünüyorum. Altın Ortadoğu'daki olaylar olsun, ekonomik sıkıntılardan dolayı sürekli yükseliyor. En basitinden İtalya bile ekonomik sıkıntı içinde. Altın her türlü savaş ortamında geçerli, güvenli limandır. Altın her yerde geçerlidir. Savaş ortamında bile geçerlidir” diye konuştu.